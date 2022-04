Aline Epp holt den 3. Platz am ÖKK Bike Cup Chur

Radsport Aline Epp ist erneut erfolgreich Am ÖKK Bike Cup war es erneut Aline Epp, die in der Kategorie Juniorinnen auf das Podest stürmte. Linda Indergand belegte im Eliterennen der Frauen den 6. Platz. Josef Mulle 29.04.2022, 11.52 Uhr

Am vergangenen Wochenende fand in Chur die zweite Challenge im Rahmen der neu geschaffenen Schweizer Rennserie, dem ÖKK Cup, statt. In den Parcours, der eigentlich als Städtchen-Rennen konzipiert war, mussten kurzfristig doch noch einige Wald- und Wiesenpartien eingebaut werden. Diese Anpassungen machten aber keine grosse Schwierigkeiten, war doch Chur bereits einmal Organisator von Bike-Schweizermeisterschaften, und so mit den Anforderungen an einen Bikeranlass bestens vertraut.

Aline Epp steht in Chur wieder auf dem Podest. Bild: PD

Urner Juniorin auf dem Podest

Mit den veränderten Begebenheiten kam auch Aline Epp (Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Silenen) bestens zurecht. Das Urner Nachwuchstalent wandelt immer mehr auf den Spuren von Linda Indergand, was sie in Chur auf eindrückliche Art und Weise demonstrierte. Nach den ersten Runden noch auf dem 5. Platz fahrend, steigerte Epp kontinuierlich das Tempo, und konnte die selbst gewählte hohe Pace bis ins Ziel durchhalten. Das brachte ihr schliesslich den starken 3. Podestplatz ein. «Ich bin natürlich glücklich über diesen Podestplatz, wobei mir die abgeänderte Streckenführung, mit den zwei happigen Anstiegen, sicher etwas entgegenkam. Auch sonst war es ein cooles Rennen, mit guten äusseren Bedingungen», so die Aussagen von Aline Epp beim Interview nach der Zieldurchfahrt.

Der Nachwuchs des IG Radsport Uri mit dem Betreuerteam Silvan Gisler und Lars Hubacher (v.l.). Bild: PD

Sven Gerig (VMC Erstfeld) ist bei den Junioren auf den 16. Rang gefahren, gefolgt von Marco Bissig (Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Erstfeld). Er hatte allerdings einen Sturz zu verzeichnen, und bewältigte seine Klassierung unter die Top Ten mit einer imposanten Aufholjagd doch noch. Einen Start-Ziel-Sieg realisierte im Eliterennen der Frauen die Schweizerin Alessandra Keller. Sie gewann überlegen vor der Holländerin Anne Terpstra und der Olympiazweiten von Tokio Sina Frei. Linda Indergand (Liv Factory Racing/VMC Silenen) fuhr in Chur auf den 6. Platz.

Bei den Nachwuchsrennen am Samstag überzeugte einmal mehr Elena Frei (Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Erstfeld). Das Urner Allround-Talent erkämpfte sich in der Kategorie Mega Mädchen den ausgezeichneten dritten Podestplatz.