Aline Epp holt sich die Bronzemedaille in Lumbrein.

Radsport Aline Epp schafft den Sprung aufs Podest Der Bike-Marathon Lumnezia-Obersaxen kam zum 30. Mal zur Austragung. In der Kategorie U17-Frauen zeigte Aline Epp eine beeindruckende Leistung, die mit dem dritten Podestplatz belohnt wurde. Josef Mulle 10.08.2021, 13.46 Uhr

Aline Epp (ganz rechts) freut sich zurecht über ihren 3. Podestplatz. Bild: PD

Der Bike-Marathon Lumnezia-Obersaxen ist ein Event im Rahmen des «Stevensbikecup», einer Rennserie bestehend aus sechs Veranstaltungen, deren vier bisher pandemiebedingt abgesagt werden mussten. Umso glücklicher zeigten sich die Organisatoren, dass die fünfte Veranstaltung, der Marathon im bündnerischen Lumbrein, am Sonntag, 8. August, gestartet werden konnte.

Die 41 Kilometer lange Strecke, mit Start und Ziel in Lumbrein besticht durch attraktive Trails, und vielen Passagen durch Wald und auf Feldwegen. Die 1640 Höhenmeter, dazu der durchnässte Parcours, stellten allerdings höchste Anforderungen an die Physis und die Steuerkünste der Athletinnen und Athleten.

«Wollte mich als Abwechslung einer neuen Herausforderung stellen»



Im grossen Feld der Fahrerinnen und Fahrer, welche die Marathondistanz bestritten, befand sich auch Aline Epp, Velo Infanger/IG Radsport Uri, die sich in ihrer noch jungen Karriere zum ersten Mal auf die Langdistanz wagte. Das Urner Nachwuchstalent aus Bristen hat in dieser Saison bereits mit Spitzenergebnissen im Cross Country und auf der Strasse auf sich aufmerksam gemacht. «Ich wollte mich einfach mal als Abwechslung zum gewöhnlichen Bikealltag und den Strassenrennen einer neuen Herausforderung stellen und dazu natürlich auch die entsprechenden Erfahrungen sammeln», so Aline Epp zu dem nicht alltäglichen Abenteuer eines Marathonrennens.

Die junge U17-Fahrerin des Teams Velo Infanger/IG Radsport Uri beliess es aber nicht nur beim beschnuppern einer neuen Renndistanz, es wurde von Beginn weg an der Spitze mitgekämpft. Die beiden einheimischen Fahrerinnen Anina Hutter, Trimmis, und Chiara Soler, Lumbrein, konnte Epp zwar nicht halten, mit ihrem engagierten, konstant gefahrenen Rennen erreichte sie aber dennoch den dritten Podestplatz. «Mit diesem Ausgang des Rennens habe ich beim Start nicht gerechnet, und freue mich deshalb natürlich umso mehr», so die strahlende Überraschungsdritte nach der Siegerehrung.