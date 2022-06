Rad: Ansprechenden Leistungen des Urner Nachwuchses

Radsport Ansprechende Leistungen des Urner Nachwuchses Am Radklassiker von Gippingen erhalten jeweils auch die jüngsten Fahrerinnen und Fahrer eine Startgelegenheit. Die dabei erzielten Resultate zählen zu den Schweizer Schülermeisterschaften. Josef Mulle 21.06.2022, 17.28 Uhr

Vor kurzem ging in Gippingen der Grosse Preis des Kantons Aargau, ein absoluter Schweizer Radklassiker, über die Bühne. Der Sonntag gehört dann jeweils dem Nachwuchs, der ein Rennen und einen Geschicklichkeitsparcours zu bewältigen hat. Die erzielten Resultate zählen zur Gesamtwertung der Schweizer Schülermeisterschaften.

Von links: Chris Furrer, Giorgia Restivo, Nik Birchler und Tom Furrer. Bild: PD

Die kleine Equipe der IG Radsport Uri wusste mit ansprechenden Leistungen zu gefallen. Alle U15-Akteure, Giorgia Restivo sowie Chris und Tom Furrer, glänzten mit einem fehlerlosen Parcours. Aufgrund der sehr heissen Temperaturen wurde das abschliessende Strassenrennen von fünf auf vier Runden gekürzt. In den sehr schnell gefahrenen Rennen reichte es Giorgia Restivo für den zwölften Gesamtrang und den dritten Platz in der Mädchenkategorie. Sie verlor dabei das Leadertrikot der Schülermeisterschaft knapp an die Siegerin Selina Witzig, VC Diessenhofen. Die Zwillinge Tom als 16. und Chris Furrer auf dem 19. Rang fuhren Klassierungen im Mittelfeld heraus. Einen Top-Ten-Platz realisierte hingegen Nik Birchler in der Kategorie U13.