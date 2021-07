Diese Urner Velofahrer nehmen an der WM und EM teil

Radsport Bei der Welt- und Europameisterschaft sind vier Urner Fahrer dabei Grosser Erfolg für die Urner Bikerinnen und Biker. Mit Linda und Reto Indergand und den beiden U23-Athleten Melanie Tresch und Fabio Püntener sind alle, die in den bisherigen Weltcup-Rennen eingesetzt wurden, auch für die kontinentalen und Welttitelkämpfe selektioniert. Josef Mulle 16.07.2021, 14.11 Uhr

Reto Indergand. Bild: PD

Während sich die für die Olympischen Spiele selektionierten Sportlerinnen und Sportler bereits im «Vorbereitungstunnel» befinden, hat Swiss Cycling nun auch die Selektionen für die Europa- und Weltmeisterschaften der Biker bekanntgegeben. Die Europameisterschaften finden vom 12. bis am 15. August in Novi Sad, Serbien, statt, während zwei Wochen später, vom 25. bis 29. August, die Welttitelkämpfe in Nove Mesto, Italien, ausgetragen werden.

Fabio Püntener. Bild: PD

Swiss Cycling hat für die kontinentalen Titelkämpfe in Serbien 19 Athletinnen und Athleten nominiert, unter ihnen die vier Urnerinnen und Urner Linda und Reto Indergand sowie Melanie Tresch und Fabio Püntener, die zwei U23-Fahrer aus Silenen, welche auch regelmässig an den Weltcup-Rennen mit ausgezeichneten Ergebnissen brilliert haben. An die Weltmeisterschaften nach Nove Mesto, Provinz Trentino, Italien, reisen dann noch Linda Indergand, Reto Indergand und Fabio Püntener weiter.

Linda Indergand. Bild: PD

Erkältung hat Tresch gestoppt

Melanie Tresch. Bild: PD

Linda Indergand plant, wie auch die beiden mitselektionierten Schweizerinnen Jolanda Neff und Sina Frei, sowohl an den Europa- wie auch an den Weltmeisterschaften zu starten. Für die Weltmeisterschaften nicht selektioniert wurde die Urner U23-Athletin Melanie Tresch. Melanie Tresch hatte zu Beginn der Saison mit ausgezeichneten Ergebnissen aufgewartet, wurde dann aber durch eine langwierige Erkältung in ihrem Höhenflug gestoppt. Für eine Selektion nach Italien fehlten dann die Ergebnisse der beiden Weltcup-Rennen von Saalfelden Leogang und Les Gets in Frankreich, an denen sie nicht an den Start gehen konnte.