In Silenen findet heuer das Cross-Country Race statt

Radsport Cross-Country-Rennen in Silenen verspricht wieder spannende Wettkämpfe Am 4. September findet auf dem Selderboden in Silenen das traditionelle Cross-Country-Race, organisiert von der IG Radsport Uri, statt. Nebst der Kantonal- und Schülermeisterschaft werden dieses Jahr auch wieder die Innerschweizer Titel in Silenen vergeben. Josef Mulle 25.08.2021, 16.17 Uhr

Immer ein besonderes Ereignis, der Start im Selderboden. Bild: Josef Mulle

Das Bikerennen mit Start und Ziel auf dem Selderboden, durchgeführt durch die IG Radsport Uri mit Christian Zberg als OK Präsident an der Spitze, kann bereits zum 19. Mal gestartet werden. Das Ansehen der IG Radsport Uri mit den grossartigen Resultaten der Athletinnen und Athleten, aber auch die gute Organisation der vergangenen Veranstaltungen brachten es mit sich, dass die Innerschweizer Bike-Meisterschaften wieder nach Silenen vergeben wurden. <«Die Vergabe der Innerschweizer Titelkämpfe an die IG Radsport Uri freut uns im OK natürlich ganz besonders, ist es doch eine Anerkennung und grosse Wertschätzung unserer Arbeit», so der OK Präsident Christian Zberg. Ihm steht auch dieses Jahr wieder ein grosser Harst von Helferinnen und Helfer zur Seite.