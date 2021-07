Radsport Delia Da Mocogno fährt aufs Podest Im ersten Rennen im Rahmen des Argovia Cup 2021 holte die Silenerin die ersten UCI-Punkte für das Team Velo Infanger/IG Radsport Uri. Josef Mulle 06.07.2021, 14.04 Uhr

Delia Da Mocogno (rechts) freut sich über ihren dritten Platz. Bild: PD

Der Argovia Cup 2021 startete am Wochenende vom 3. und 4. Juli in Lostorf (SO) zum ersten Rennen, da die beiden Veranstaltungen in Hochdorf (LU) und Capriasca (TI) der herrschenden Pandemie zum Opfer fielen. Die Rennen der Schweizer Nachwuchs-Rennserie sind der Kategorie C2 zugeordnet, und damit werden bei diesen Veranstaltungen auch die begehrten UCI-Punkte vergeben. Diesem Umstand verdanken die Organisatoren die durchwegs in allen Kategorien gut besetzten Felder.

In Lostorf startet im Feld der Frauen U19 für das Urner Team Velo Infanger/IG Radsport Uri auch Delia Da Mocogno, die an den vergangenen Landesmeisterschaften auf der Strasse mit Spitzenergebnissen für Furore sorgte. Das Talent aus Silenen zeigte in Solothurn, dass sie auch im Ressort Bike zu den Besten gehört, und dies auf einem Parcours, der durch den Dauerregen zur grossen Herausforderung für alle Beteiligten wurde. Schon kurz nach dem Start zu den vier Runden, die absolviert werden mussten, wurden die Spitzenpositionen bezogen – unter den Siegesanwärterinnen war auch Delia Da Mocogno aus dem Urner Team. In der Endabrechnung reichte es für den viel umjubelten 3. Podestplatz hinter Lorena Cadalbert und Eliane Schenk. Die Leistung bescherte dem Team Velo Infanger/IG Radsport Uri auch die begehrten ersten UCI-Punkte.