Radsport Drei Urnerinnen radeln in Thun in die Top Ten Beim Nationalen Einzelzeitfahren brillierte der Urner Nachwuchs. Für Delia Da Mocogno reichte es dabei sogar für einen Podestplatz. Josef Mulle 31.05.2022, 12.09 Uhr

Delia Da Mocogno (rechts) grüsst vom Podest. Bild: PD

Am international besetzten Einzelzeitfahren von Thun gab es auch von den Fahrerinnen und Fahrern des Teams Velo Infanger IG Radsport Uri ausgezeichnete Ergebnisse zu vermelden. In der Kategorie Frauen B, erreichten drei Urnerinnen Top-Ten-Klassierungen. Die schnellste Zeit gegen die Uhr realisierte Delia Da Mocogno, VMC Silenen, was in dieser Kategorie den dritten Platz bedeutete. Lorena Leu (6.), VMC Erstfeld, und Aline Epp (9.), VMC Silenen, erreichten Klassierungen unter den besten Zehn in diesem, mit der Beteiligung der ukrainischen Nationalmannschaft, sehr starken Feld.

In der Kategorie U17-Junioren fuhr Augusto Restivo, VMC Erstfeld, in einem ebenfalls stark besetzten Feld auf den 17. Platz. Ein Einzelzeitfahren und den Geschicklichkeitsparcours meisterten die Gebrüder Furrer, Chris (6.) und Tom (14.) souverän, wie auch Giorgia Restivo, die bei den Mädchen U15 gar zuoberst aufs Podest steigen konnte. In seinem ersten Zeitfahren überhaupt fuhr Nik Birchler, IG Radsport Uri, einen starken 8. Rang heraus.