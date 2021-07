Radsport Fahrer der IG Radsport Uri trotzen dem starken Regen Beim zweiten Rennen der MTB Race Series waren auch wieder Fahrerinnen und Fahrer der IG Radsport Uri mit von der Partie. Josef Mulle 07.07.2021, 17.13 Uhr

Mit 390 Teilnehmern wurde das zweite Rennen der MTB Race Series ausgetragen im Gelände der Reitanlage Buchholz in Uster. Auch die Fahrerinnen und Fahrer der IG Radsport Uri waren mit von der Partie und erzielten durchwegs vordere Plätze in den Ranglisten.

Der VC Volketswil zeichnete für die Durchführung in Uster verantwortlich und erhielt für die geleistete Arbeit gute Noten, insbesondere der weiter ausgebaute Parcours wusste zu gefallen. In der ersten Phase, bei den meisten Kids-Rennen, spielte auch das Wetter noch mit, während bei den späteren Einsätzen starker Regen die Athletinnen und Athleten zusätzlich herausforderte. In den meisten Kategorien wurden die Ränge der ersten Veranstaltung von Hittnau bestätigt. Auch die Startenden des Teams Velo Infanger/IG Radsport Uri machten da keine Ausnahme und ohne Elena Frei, die an den Europameisterschaften im Einsatz stand, gab es beim Nachwuchs auch keinen Podestplatz zu vermelden.

Patrick Tresch fährt auf den dritten Podestplatz



In der Kategorie Knaben U13 zeigten die Furrer-Zwillinge Tom (12.) und Chris (13.) ihre gewohnt soliden Leistungen. In der gleichen Kategorie Mädchen holte sich Elina Tresch als Zehnte eine Top-Ten-Klassierung. Eine solche verpasste Mattia Frei trotz tollem Einsatz als 11. bei den Knaben U11 nur ganz knapp und sein Kategorienkollege Julian Tresch durfte sich als 14. ebenfalls zu einer guten Leistung gratulieren lassen. Mara Stalder kämpfte sich als 9. unter die besten Zehn in der Kategorie Mädchen U9. Patrick Tresch, Trainer und Betreuer der IG-Crew, fuhr in der Elitekategorie auf den dritten Podestplatz.