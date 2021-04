Radsport IG Radsport Uri vor neuer Saison mit grossen Zielen Die Leitung der IG Radsport Uri präsentierte zusammen mit einigen Athleten das neue Saison-Outfit. Auch wurde das ehrgeizige Ziel vorgestellt, ein eigenes UCI-Team zu realisieren. Josef Mulle 12.04.2021, 16.12 Uhr

Die «IG Radsport Uri», gegründet durch Hans Traxel, weitergeführt und ausgebaut von Sepp Indergand, und heute in den Händen von Rolf Furrer und Bruno Küttel, ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Spiel, Spass und Sport für Radsportbegeisterte Urner Kinder und Jugendliche waren die Basis zu späteren nationalen und internationalen Erfolgen mit Welt-, Europa- und Landesmeistertitel, die in der erreichten Zahl in der Schweiz einmalig sein dürfte.

Das UCI-Team mit Leitung und Sponsoren. Bild: Josef Mulle

Aktuell sorgen Linda und Reto Indergand (Nationalkader Elite), Fabio Püntener (U23-Nationalkader) und Melanie Tresch, an Weltcups, sowie an nationalen und internationalen Titelkämpfen für Furore. Delia Da Mocogno, Lorena Leu, sowie Aline Epp, haben ebenfalls Aufnahme in die Nationalkader der U17/U19-Kategorien gefunden. Aber auch in den Schülerbereichen wird grossartige Arbeit geleistet, wie der Schweizer-Meister-Titel von Giorgia Restivo, und der 2. Platz in der Mannschaftswertung der 40 Schweizer Radsportschulen deutlich dokumentieren. Hinter dieser Erfolgsgeschichte stehen eine grosse Anzahl gut ausgebildeter Leiter, Betreuer, freiwillige Helfer, aber auch Sponsoren, die von Beginn weg die Idee einer «IG Radsport Uri» unterstützten, und bis heute dem Unternehmen treu geblieben sind.

Urner Aushängeschilder treten für fremde Teams in die Pedalen

Dank diesen grosszügigen Sponsoren konnten die Fahrerinnen und Fahrer der «IG Radsport Uri» mit neuen Trikots ausgerüstet werden, in denen sie nun hoffentlich auch Rennen bestreiten können, um mit guten Resultaten Danke zu sagen. In diesem Sinne verfolgt die Leitung der IG auch das ehrgeizige Ziel, ein eigenes UCI Team «IG Radsport Uri» zu realisieren. An die grossen Rennen wie der Weltcup Lenzerheide und so weiter kommen nur Athletinnen und Athleten, welche von der Nationalmannschaft aufgeboten werden, oder einem Team mit UCI-Status angehören. So holen sich die grossen Teams jeweils die besten Akteure aus den regionalen und nationalen Ebenen, die dann wiederum den eigenen Klubs und Sponsoren als Werbeträger verloren gehen, wie aktuell die Urner Aushängeschilder die samt und sonders für «fremde Teams» in die Pedalen treten.

So ist es denn auch nicht mehr ersichtlich, wer für den Weg nach oben sowohl im Ausbildungsbereich wie auch als Geldgeber verantwortlich zeichnet. «Wir möchten die Athletinnen und Athleten so lange wie möglich in den eigenen Reihen behalten und ihnen dazu ein möglichst optimales Umfeld auf ihrem Weg an die Spitze anbieten», so die Verantwortlichen der «IG Radsport Uri». «Zum einen wird so die Nachhaltigkeit unserer Arbeit besser ersichtlich, zum anderen profitieren unsere Sponsoren über eine längere Zeitspanne hinaus von ihren Investitionen. Mit dem Erreichen unseres Zieles würden unsere Sponsoren zudem eine internationale Plattform erhalten.»

Team bereits gebildet

Bei der «IG Radsport Uri» wurden bereits Nägel mit Köpfen gemacht, und ein eigenes Team auf die Beine gestellt, das für die nötigen UCI-Punkte sorgen soll, mit denen dann auch wirklich grosse Rennen bestritten werden können. Um die grossen finanziellen Mehraufwendungen aufzufangen, konnte mit der Firma Brand Metallbau ein weiterer Sponsor zu den bestehenden Firmen Arnold & Co., EWA-energie Uri, und Gipo hinzugefügt werden. Der Materialsponsor, Velo Infanger, wird direkt in den Teamnamen «Velo Infanger/IG Radsport Uri» integriert. Die Dauer des Projekts wurde auf drei Jahre ausgelegt, um dann gemachte Erfahrungen in eine mögliche Weiterführung einfliessen zu lassen.