Die Urnerin Linda Indergand ist bereit für die Olympischen Spiele

Radsport Linda Indergand gelingt die Hauptprobe für Tokio Am Weltcup im französischen Les Gets zeigte Linda Indergand, die für die Olympischen Spiele nominiert ist, dass sie für Tokio gerüstet ist. Im Short-Track-Rennen vom Freitag fuhr sie auf den 4. Platz. Josef Mulle 06.07.2021, 14.04 Uhr

Linda Indergand nach ihrer geschlagenen Schlammschlacht. Bild: PD

Am Weltcup in Les Gets in Frankreich stand als erster Wettbewerb der Veranstaltung das Short Track Rennen für die Elite-Frauen und -Männer auf dem Programm. Bei den Frauen war es lange Zeit die Schwedin Jenny Rissveds, welche die «Pace» bestimmte, aber auch die Französin Pauline Ferrant Prevot und die Schweizerinnen Sina Frei sowie Linda Indergand waren in der Spitzengruppe vertreten. In der letzten Runde war es dann aber Ferrant Prevot, die sich mit einem unwiderstehlichen Antritt den Sieg holte, vor Sina Frei und Jenny Rissveds. Linda Indergand sicherte sich den 4. Rang, und damit den anvisierten Platz in der ersten Startreihe für das Cross-Country-Rennen vom Sonntag, 4. Juli.

Bei den Herren war es der Schweizer Mathias Flückiger, der mit einem Schmetterantritt kurz vor der letzten Runde die Konkurrenz überraschte und sich den Sieg im Short Track sicherte. Reto Indergand musste wie schon mehrmals diese Saison das Feld von hinten aufrollen, was ihm mit dem 26. Platz auch sehr gut gelang. Pikantes Detail: Der Urner fuhr in sieben von acht Runden insgesamt eine Sekunde schneller als der Sieger Mathias Flückiger, was jedoch bei Platz 26 als Endergebnis keine Beachtung findet.

Technisch schwierige Passagen verlangen volle Konzentration

Der Wettbewerb vom Sonntag war für alle Akteure eine grosse Herausforderung, denn der Parcours vom Cross-Country-Rennen verlangte vor allem in den technisch schwierigen Passagen höchste Konzentration und fahrerisches Können der Spitzenklasse. Die Französin Loana Lecomte nutzte den Heimvorteil und drückte dem Geschehen von der ersten Runde an den Stempel auf. Sie gewann sicher vor der Schwedin Jenny Rissveds und der Britin Evie Richards. Linda Indergand stand zusammen mit Sina Frei und Alessandra Keller in der ersten Startreihe, wobei alle drei Schweizerinnen keine Möglichkeit hatten, ganz an die Spitze vorzustossen. Die Urnerin brillierte zwar in den technischen Passagen mit ihrem Können, musste aber ebenso zu Boden wie fast alle der Spitzenfahrerinnen, die einen oder gar mehrere Stürze zu verkraften hatten.

Auch Reto Indergand kämpft sich durch den Schlamm. Bild: PD

«Es war wirklich ausserordentlich schwierig zu fahren und vor Olympia wollte ich auch nicht das letzte Risiko eingehen. Aus dieser Sicht bin ich mit dem erreichten 12. Platz zufrieden, nachdem ich beim Short Race meine gute Form mit dem 4. Rang ja bestätigen konnte», so das Resümee von Linda Indergand. Sin Frei klassierte sich als beste Schweizerin auf dem 7. Platz.

Cross Country wird zur Schlammschlacht

Im Feld der Elite Männer dominierte der Schweizer Mathias Flückiger das Rennen und gewann dann auch sicher vor dem Tschechen Ondrej Cink und Jordan Sarrou aus Frankreich. Reto Indergand kam nach einem guten Start nicht weiter auf Touren, da ihm der Dauerregen und die empfindliche Kälte überhaupt nicht zusagten. Unsicherheit betreff Reifenwahl herrschte bei den Fahrern der U23 Kategorie, starteten sie doch noch bei trockenen Bedingungen, wobei im Verlauf des Rennens der Regen immer mehr zunahm. Fabio Püntener entschied sich für einen Kompromiss (vorne Schlammpneus, hinten halb/halb), der aber in den Wiesen-Schrägfahrten, den vielen Wurzelpartien und den neu geschaffenen Steingärten nicht hundertprozentig funktionierte. «Der 21. Platz entspricht natürlich nicht meiner jetzigen Form und meinen persönlichen Erwartungen. Aber bei diesen Bedingungen hätte es auch viel schlimmer kommen können», so der stets positiv denkende Jungspund aus Silenen.