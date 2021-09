Linda Indergand gewinnt in ungewohntem Gelände

Radsport Linda Indergand siegt in Lugano Die Urner Weltklasse-Bikerin Linda Indergand wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte am Proffix Bike Cup überlegen. Fabio Püntener verpasste den Sieg in der U23-Kategorie nur knapp. Josef Mulle 28.09.2021, 13.47 Uhr

Beton statt Dreck: Linda Indergand in ungewohntem Gelände. Bild: PD

Das vorletzte Rennen im Rahmen des Proffix Bike Cups wurde in Lugano ausgetragen und bestach durch einige Besonderheiten. So wurde der Lauf in die Innenstadt von Lugano verlegt, und statt mit viel Dreck hatten sich die Akteure mit ebenso viel Beton und Treppenstufen auseinanderzusetzen. Auch die Renndauer war massiv kürzer, wurde die Veranstaltung in Lugano doch erstmalig als Shorttrack ausgefahren. So erstaunt es natürlich nicht, dass die Olympiadritte von Tokio, Linda Indergand, als grosse Favoritin für den Tagessieg gehandelt wurde.

Die Urnerin liess sich denn auch nicht zweimal bitten und schockte gleich zu Beginn mit ihrem bekannten Schnellstart die gesamte Konkurrenz. Auf den sieben Runden zeigte Indergand dann ihr ausserordentliches technisches und taktisches Können und fuhr zwischenzeitlich einen Vorsprung von über 30 Sekunden heraus.

«Toll gelaufen» trotz rausgesprungener Kette

«Ja, es ist mir toll gelaufen, obwohl mir in der Schlussrunde nach dem Treppen-Downhill noch die Kette herausgesprungen ist. Die Zeitreserve ermöglichte es mir aber, den ersten Saisonsieg im Swiss Bike Cup ins Trockene zu bringen», so die Schlussbilanz der Siegerin.

Immer noch in Topform präsentierte sich ebenfalls Fabio Püntener, der U23-Weltklassefahrer aus Silenen. Im Eliteklassement fuhr er auf den 4. Platz, was ihn auf den 2. Rang in der U23-Rangliste brachte und damit seinen ersten Saisonsieg nur ganz knapp verpasste. Mit dem Team Solothurn gewann er zudem die Wertung der Bike-Teams und fand damit doch noch einen versöhnlichen Abschluss mit der Veranstaltung in Lugano.

Im Feld der Junioren glänzte Sven Gerig, VMC Erstfeld, mit einem überraschenden 4. Platz, wobei er sich im Spurt um Rang drei vom Lichtensteiner Romano Püntener nur ganz knapp geschlagen geben musste. Marco Bissig, Velo Infanger IG Radsport Uri, klassierte sich im 14. Rang. Delia Da Mocogno, Team Infanger IG Radsport Uri/VMC/Silenen – in dieser Saison in verschiedenen Downhill Wettbewerben mit Spitzenklassierungen aufgefallen – stellte mit dem 4. Platz bei den Juniorinnen ihr Talent erneut eindrücklich unter Beweis. Lorena Leu, Velo Infanger/VMC Erstfeld, fuhr in der gleichen Kategorie auf Rang 15.