Lukes Müller absolviert die Bike-Ausdauerprüfung Hope 1000

Radsport Urner Radsportler gelangt mit starker Willensleistung ans Ziel Lukas Müller absolviert die Bike-Ausdauerprüfung Hope 1000 als Finisher. Nach 6 Tagen und 15 Stunden erreichte er als jüngster Teilnehmer das Ziel in Montreux. 30.06.2022, 13.53 Uhr

Hope 1000 ist eine Bike-Ausdauerprüfung, bei der der Start, die Strecke und das Ziel vorgegeben sind. Verpflegung und Übernachtung müssen selber organisiert werden. Am Samstagmorgen, 18. Juni, startete die Ausdauerprüfung in Romanshorn. Vor den 91 Teilnehmenden (4 Frauen und 87 Männer) aus 17 Staaten und drei Kontinenten lag eine Fahrstrecke von 1000 Kilometern und total 30'000 Höhenmetern. Unter den Teilnehmenden befand sich auch Lukas Müller aus Unterschächen. Er startete an der Ausdauerprüfung mit dem Ziel, in den Ferien etwas zu erleben, heisst es in einem Bericht.

Lukas Müller hat das Ziel, die Freddie-Mercury-Statue in Montreux, erreicht. Bild: PD

Hilfe und Unterstützung von aussen führt zu einem Ausschluss von der Prüfung. Das Ziel befand sich beim Freddie-Mercury-Denkmal in Montreux. Bei dieser Ausdauerprüfung wird kein Preisgeld ausbezahlt und keine offizielle Rangliste geführt. Zu gewinnen gibt es Erfahrung und eindrückliche Erlebnisse entlang der Strecke. Alle Teilnehmenden wollten der Freddie-Mercury-Statue in Montreux als Finisher der Ausdauerprüfung die Hand schütteln.

15 Liter Wasser pro Tag

Von Romanshorn führte die Strecke durch die Ostschweiz, Richtung Toggenburg über Hinder Höhi ins Glarnerland. Auf den Naturstrassen und Fusswegen machte den Teilnehmenden die grosse Hitze zu schaffen. Es herrschten Temperaturen weit über 30 Grad. Der Flüssigkeitsverlust wurde mit bis 15 Litern Wasser pro Tag kompensiert. Nach 200 Kilometern mussten die ersten Teilnehmenden die Ausdauerprüfung abbrechen.

Lukas Müller kämpfte am zweiten und dritten Tag mit Magenbeschwerden. Die Bedingungen und die äusserst anspruchsvolle Streckenführung – über längere Strecken musste das Bike gestossen oder getragen werden –, machten die Ausfahrt zur Willensprüfung. Schlussendlich mussten 25 Prozent der Teilnehmenden die Ausdauerprüfung vorzeitig abbrechen.

Auch das Material wurde aufs Äusserste belastet. Bild: PD

Vom Glarnerland führte die Strecke durch die Zentralschweiz mit einem ständigen Auf und Ab. Übernachtet wurde unter freiem Himmel oder in Herbergen und Hotels. Die Teilnehmenden ernährten sich aus dem Rucksack, mittags und abends in Bergbeizen oder Restaurants. Nach dem Napfgebiet führte der Weg ins Berner Oberland mit Brünig Pass, Grosser und Kleiner Scheidegg. Bereits auf der Kleinen Scheidegg zeichnete sich ein Wetterwechsel an. So regnete und stürmte es auf der Fahrt durchs Freiburgerland mehrmals. Zu diesem Zeitpunkt waren die ersten Teilnehmenden bereits bei Freddie Mercury in Montreux angekommen.

6 Tage und 15 Stunden für 1000 Kilometer und 30'000 Höhenmeter

Der schnellste Teilnehmer, Yoan Dercourt aus Frankreich, benötige 3 Tage und 20 Stunden für die 1000 Kilometer. Wegen des Wetters entschied sich Lukas Müller nach ein paar Stunden Schlaf in Rougemont, die letzten 150 Kilometer und 4600 Höhenmeter ohne Zwischenstopp zu absolvieren. Nach total 6 Tagen und 15 Stunden erreichte Lukas Müller als jüngster Teilnehmer das Ziel.

Ein Blick auf die Statistik dieser Ausdauerprüfung zeigt, dass der Unterschächner gemessen an der reinen Fahrzeit unter den schnellsten der Austragung 2022 aufgeführt wird. Da er aber mehr Schlafenszeit benötigte, wurde er als 36. Finisher der Prüfung geführt. In Montreux angekommen durfte er den Finisherpreis – einprägende Erlebnisse, grosse Willensleistung, gelebte Freundschaft und eindrückliche Landschaftsbilder in seiner Erinnerung – mit nach Hause nehmen. (pd/cn)