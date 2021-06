Radsport Trotz Dauerregen: Meisterschaftsrennen sorgen für Hochspannung Am vierten Rennabend im Rahmen des Energie-Uri-Cup 2021 wurde in Amsteg die Kantonalmeisterschaft Strasse ausgetragen. In allen Kategorien wurden Meistertitel vergeben. Josef Mulle 14.06.2021, 15.00 Uhr

Bernhard Furger hat die Nase vorn. Bild: Rolf Furrer/ PD

Wie bereits am Mittwochnachmittag, dem 9. Juni, als der Tour de Suisse Tross auf dem Weg von St.Urban nach Gstaad immer wieder Gewitterzellen durchfahren musste, hatten am Abend auch die Urner Strassenfahrer an ihren Meisterschaften mit heftigen Regengüssen zu kämpfen. Am stärksten betroffen waren die älteren Nachwuchskategorien sowie das Hauptfeld, deren Fahrerinnen und Fahrer während des gesamten Rennverlaufs starkem Regen ausgesetzt waren. Doch wie ihre grossen Vorbilder, die übrigens mit einem Schweizer Sieg durch Stefan Bissegger für ihr Durchhaltevermögen belohnt wurden, zeigten auch die Urner Strassen-Cracks aller Kategorien begeisternden Wettkampfsport. Dazu beigetragen hatte sicher auch das Rennprogramm, bei dem – ausser in der jüngsten Kategorie – alle Meistertitel in Kriterien vergeben wurden.