Swiss Cycling: Uri hat die aktivste Veteranen-Vereinigung

Radsport Uri hat die schweizweit aktivste Veteranen-Vereinigung von Swiss Cycling An der Veteranentagung in Solothurn wurden die Urner allgemein und drei langjährige Mitglieder im Speziellen geehrt. Geni Wipfli 25.10.2022, 15.47 Uhr

Zur 111. Veteranentagung des Schweizerischen Radfahrer-Bunds (SRB, neu: Swiss Cycling) im solothurnischen Gretzenbach durfte der Häuptling, Hansueli Zeller, 150 Delegierte, Ehrenveteranen und Gäste von siebzehn regionalen Vereinigungen willkommen heissen.

In seinem Jahresbericht berichtete Zeller über viel Erfreuliches und eine gut gelungene und aktive Ferienwoche in Engelberg. Besonders lobte er die Urner SRB-Veteranen mit ihrem Obmann, Ruedi Loretz, an der Spitze. Die Urner SRB-Veteranen-Vereinigung ist nicht nur die grösste, sondern auch die aktivste und erfolgreichste Veteranenabteilung der Schweiz. Die Urner gewannen bei der schweizerischen SRB-Kegelmeisterschaft die Teamwertung und feierten mit Ruedi Walker und Hans Rohner auch einen Doppelsieg bei den Herren. Bei den Damen verpasste Karin Tschanz als Zweite den Sieg ganz knapp.

Häuptling Zeller sowie die zwei Beisitzer, Viktor Erdin und Albin Zgraggen, Letzterer aus Altdorf, wurden für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.

Ein Flüeler ist seit 70 Jahren Mitglied

An den schweizerischen Veteranentagungen werden jeweils die Jubilare mit vielen Jahren treuer SRB-Mitgliedschaft geehrt. In diesem Jahr hatten auch die Urner drei Jubilare in ihren Reihen. Für 50 Jahre treue SRB-Mitgliedschaft durfte Godi Münger aus Bauen, der langjährige Kassier der Urner Veteranen, und Ferdinand Ziegler, der ehemalige Velorennfahrer und ehemalige Präsident von Radsport Altdorf, die Urkunde und eine Flasche Wein vom Häuptling entgegennehmen.

Gefeierte und gewählte Urner SRB-Veteranen: (von links) Beisitzer Albin Zgraggen, Ferdinand Ziegler (50 Jahre Mitgliedschaft), Heinz Grüter (70 Jahre), Godi Münger (50 Jahre) mit Ehrenveteran und Obmann Ruedi Loretz und Ehrenveteran Alois Ulrich. Bild: Geni Wipfli

Unter den zwei Jubilaren mit 70 Jahren treuer Mitgliedschaft war auch Heinz Grüter aus Flüelen. Er war viele Jahre aktiv, Vorstandsmitglied im VMC Flüelen und wurde auch zum Ehrenpräsidenten ernannt. Nach der Fusion des VMC Flüelen mit dem RMV Seedorf ist Grüter nun auch Ehrenpräsident in Seedorf.

Doris Turin, die Vizepräsidentin von Swiss Cycling, lobte die Veteranenabteilung, dankte für die gute Zusammenarbeit mit Swiss Cycling und gratulierte den Jubilaren ganz herzlich.

Zum Schluss der Tagung dankte Hansueli Zeller allen siebzehn Vereinigungen für die spannenden und auch interessanten Jahresprogramme. Er machte darauf aufmerksam, um auch die Kollegen und Kolleginnen zu ermuntern. Gerade im Alter sei die Kameradschaft unter Gleichgesinnten ein hohes Gut. Nach einem tollen Nachmittagsprogramm mit Ratespiel, musikalischen Klängen vom Musikverein Gretzenbach, der Power Polka Band und den Ärlispeuzer Vagabunden wünschte der Häuptling allen beste Gesundheit, alles Gute und eine gute Heimkehr.