Radsport Urner Nachwuchs holt Podestplatz am Swiss Bike Cup Mit Fionn Wicki holte sich ein Fahrer der IG Radsport Uri am Bikefestival in Basel einen Podestplatz. Andere Talente verpassten das Podest knapp. Josef Mulle 28.08.2021, 10.00 Uhr

Nebst den Weltstars hatten am Swiss Bike Cup vom vergangenen Wochenende in Basel ebenfalls die Nachwuchs-Biker ihren grossen Auftritt. Die Felder waren auch in den unteren Kategorien ausgezeichnet besetzt, war es doch das erste Aufeinandertreffen nach der Sommerpause. Velo Infanger/IG Radsport Uri reiste unter Führung und Betreuung von Bruno Küttel mit zehn Athletinnen und Athleten an das Bikefestival nach Basel.

Das erfolgreiche Urner Team in Basel mit Betreuer Bruno Küttel (hinten rechts). PD

Bereits beim Rennauftakt am Samstag gab es für die Urner Kids einen Podestplatz zu bejubeln. Fionn Wicki leistet sich nur einen Fehlpunkt beim Geschicklichkeitsparcours, was ihm in dieser Disziplin den zweiten Platz einbrachte. Im anschliessenden Rundenrennen verteidigte der in der Cross-Kategorie startende Fahrer des Teams Velo Infanger/IG Radsport Uri seinen Platz erfolgreich und konnte somit zum ersten Mal an der Swiss-Cup-Rennserie das Podest besteigen.

Elena Frei verpasst das Podest



Die Kategorie der Mädchen U15 wies bereits internationale Besetzung auf, wodurch die Schweizerinnen, unter ihnen auch die grosse Urner Nachwuchshoffnung Elena Frei vom VMC Erstfeld zusätzlich gefordert wurden. Der Sieg ging überlegen an die Schweizerin Anja Grossmann, während die Jahrgangsälteren Mae Cabaca aus Holland und Cloe Tschumi, Tropical Solothurn, Elena Frei den obligaten Weg aufs Podest verwehrten. Bei den Jungs dieser Alterskategorie reichte es dem Strassenspezialisten Augusto Restivo, VMC Erstfeld, zum sehr guten 12. Platz. Die gleiche Klassierung erreichte Aline Epp, VMC Silenen, in der Kategorie Mädchen U17, wobei ein Sturz eine bessere Klassierung des Talents aus Bristen verhinderte. Alle Urner Talente, dazu auch die Konkurrenz der gesamten Innerschweiz, können übrigens am Cross Country Silenen vom 4. September im Selderboden hautnah bei ihren Einsätzen beobachtet und unterstützt werden.

Alle Detailinformationen unter www.ig-radsport-uri-ch