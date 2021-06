Radsport Urner Nachwuchsfahrer sind erfolgreich Beim Einzelzeitfahren in Amsoldingen fuhr Delia Da Mocogno auf den zweiten Podestplatz. Auch in den Schülerkategorien gab es Podestplätze für die IG Radsport Uri. Josef Mulle 15.06.2021, 18.02 Uhr

Delia Da Mocogno, strahlende zweite auf dem Podest. Bild: PD

Das nationale Einzelzeitfahren, übrigens das einzige in der Schweiz, konnte nach einem Jahr Pause am Wochenende vom 12. und 13. Juni wieder gestartet werden. Die Tatsache, dass in diesem Jahr wegen Corona viele Radrennen nicht stattfinden konnten, bescherte den Organisatoren in Amsoldingen nebst internationaler Beteiligung auch einen neuen Teilnehmerrekord. Über 300 Fahrerinnen und Fahrer nahmen den 15,1 Kilometer langen Rundkurs Amsoldingen– Höfen–Blumenstein–Tierachern–Amsoldingen unter die Räder.

Eine neue, hochmoderne Startrampe vermittelte, insbesondere dem Radsportnachwuchs, das Flair einer Radsportveranstaltung von Weltformat. Die Delegation der Velo Infanger/IG Radsport Uri zeigte in allen Kategorien hervorragende Leistungen.

Urner Frauenpower mit Podestplatz

Den Start machten die Frauen der Kategorie FB, bei denen zwei Urnerinnen an der Spitze mitmischten. Delia Da Mo­cogno vom Velo Moto Club (VMC) Silenen präsentierte sich im Kampf gegen die Uhr in Topform und eroberte den viel umjubelten zweiten Podestplatz. Lorena Leu vom VMC Erstfeld bestätigte mit ihrem 4. Rang, dass die Urner Nachwuchsfrauen mit der nationalen Spitze mithalten können.

Chris Furrer steht erneut auf dem Treppchen

In der Kategorie U13 bestachen die Zwillinge Chris und Tom Furrer nach dem Sieg in Gippingen auch in Amsoldingen mit tollem Einsatz, der für Chris mit dem 3. Platz auf dem Podest belohnt wurde. Tom erreichte mit nur geringem Rückstand auf seinen Bruder die fünfte Klassierung dieser Kategorie.

Die Geschwister Restivo beanspruchten für sich bei der Kategorie U15 ebenfalls Spitzenplätze. Giorgia Restivo, im Leadertrikot der Führenden der Schweizer Schülermeisterschaften, absolvierte die Strecke als zweitschnellste in der Kategorie U15, während ihr Bruder Augusto im grossen Knabenfeld den ausgezeichneten 4. Platz eroberte.