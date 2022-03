Urner Radrennfahrerin Lorena Leu erkämpft sich die Bronzemedaille

Radsport Urnerin Lorena Leu erkämpft sich die Bronzemedaille an den Schweizer Meisterschaften Urner Radrennfahrerinnen und -fahrer haben an den Bahn-Omnium-Schweizer-Meisterschaften in Aigle ihr Können unter Beweis gestellt. Geni Wipfli 09.03.2022, 11.43 Uhr

Im Velodrom du Centre Mondial du Cyclisme im waadtländischen Aigle fanden am Wochenende die Bahn-Omnium-Schweizer-Meisterschaften (SM) für alle Kategorien statt. Mit dabei von der IG Radsport Uri/ VMC-Erstfeld waren bei der U17-Kategorie Augusto Restivo. Bei ihm ging es hauptsächlich darum, Erfahrungen zu sammeln. Bei den U19-Juniorinnen am Start war Lorena Leu.

Lorena Leu beim Start zum Zeitfahren. Bild: PD

Für die Bahn Omnium zählten ein Einzelzeitfahren über 10 Runden bei total 2 Kilometern mit stehendem Start, ein Scratch-Rennen, ein Tempofahren, ein Ausscheidungsfahren sowie ein Punktefahren. Im Zeitfahren wurde Lorena Leu mit nur 0,1 Sekunden Rückstand auf die Zugerin Zoe Schiess im vierten Rang klassiert. An den folgenden Rennen konnte sich Lorena Leu steigern. So wurde sie im Scratch-Rennen über 25 Runden, bei dem die Reihenfolge beim Zieleinlauf für die Klassierung massgebend war, nur von der Bernerin Janice Stettler auf Rang 2 verdrängt. Das Temporennen über 25 Runden, total 5 Kilometer, bei dem es in jeder Runde einen Punkt für die erste Fahrerin zu erspurten gab, wurde eine sichere Beute für Leu, die mit 6 Punkten die Westschweizerin Fantine Fragniere auf Rang 2 und Janice Stettler auf Rang 3 verweisen konnte. Im Ausscheidungsfahren, bei dem jede zweite Runde die letzte Fahrerin ausscheidet, erwischte Lorena Leu einen schlechten Start und konnte sich in der Folge nicht mehr gut positionieren, woraus Rang 5 resultierte für Leu. Das Rennen konnte Zoe Schiess gewinnen.

Spannendes Finale im letzten Rennen

Vor dem letzten Rennen, dem Punktefahren, hatten noch vier Fahrerinnen die Chancen, den Titel oder eine Medaille zu gewinnen, waren sie doch nur gerade mit acht Punkten voneinander getrennt. Es führte die Bernerin Janice Stettler mit 152 Punkten, vor der Westschweizerin Fantine Fragniere mit 148 sowie den zwei Innerschweizerinnen Zoe Schiess und Lorena Leu mit je 144 Punkten. Beim Punktefahren über 80 Runden, total 16 Kilometer, gab es jede zehnte Runde für die ersten vier Fahrerinnen fünf, drei, zwei und einen Punkt zu erspurten und der Zieleinlauf wurde sogar doppelt bewertet.

Lorena Leu fuhr ein taktisch kluges Rennen und punktete vor allem am Anfang des Rennens. Es wurde allerdings noch einmal heiss, weil Emeline Jacolino fast einen Rundenvorsprung verbuchen konnte. Mit starker Beteiligung der Nachführarbeiten reichte es aber der Westschweizerin nicht mehr und Lorena Leu sicherte sich mit 17 Punkten aus dem Punktefahren und mit einem Total von 161 Punkten die Bronzemedaille. Den Meistertitel gewann die Bernerin Janice Stettler mit 170 Punkten vor der Westschweizerin Fantine Fragniere mit 169 Punkten. Die Zugerin Zoe Schiess wurde Vierte und verpasste mit 159 Punkten das Podest um nur gerade zwei Punkte.

Von links: Fantine Fragniere (Silber), Janice Stettler (Gold) und Lorena Leu (Bronze). Bild: PD

Zum ersten Mal auf der Holzrennbahn in Aigle

Als jüngster U17-Teilnehmer hatte es Augusto Restivo nicht leicht. Auch fuhr er an dieser Omnium-SM zum ersten Mal ein Bahnrennen auf der 200 Meter langen Holzrennbahn in Aigle. Augusto Restivo konnte sich in allen Disziplinen im Mittelfeld klassieren und das brachte ihm den 14. Rang im Gesamtklassement ein. Der Allrounder vom VMC Erstfeld will auch bei den U17 für gute Klassierungen sorgen und wird weiterhin Strassen und Bahnrennen fahren. Schon am Donnerstag, 17. März, steht ein weiteres Bahnrennen in Grenchen auf seinem Programm. In Aigle wurde Restivo von seinem Vater Pietro bestens betreut.