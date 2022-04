Radsport Urnerin Lorena Leu hat sich als beste Schweizerin klassiert Die Radsportlerin hat an einem Rennen in Belgien im Nationalkader mitgekämpft. Ihre Resultate können sich sehen lassen. 22.04.2022, 14.58 Uhr

Zusammen mit einer Westschweizerin hat Lorena Leu den vierten Rang erreicht. Bild: PD

Über die Ostertage haben in Gent (Belgien) die internationalen UCI-Bahnrennen für Junioren, U23 und Elitefahrer stattgefunden. Aus der Schweiz sind dabei vier Juniorinnen und vier Junioren vom Nationalkader mitgereist. Wie nun einer Mitteilung zu entnehmen ist, war eine davon Lorena Leu von der IG-Radsport Uri, VMC Erstfeld. «Die Allrounderin Lorena Leu wurde im Omnium und im Madison eingesetzt und konnte sich auch international gut in Szene setzen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Gestartet seien Landesmeisterinnen aus beinahe allen europäischem Ländern. Zum Omnium, zu dem ein Scratchrennen, ein Tempo-, ein Ausscheidungs- und ein Punktefahren für die Klassierung gewertet wurden, sind nur die besten 24 Fahrerinnen zugelassen worden. Lorena Leu klassierte sich dabei in allen vier Rennen in der ersten Ranglistenhälfte. Im Scratchrennen wurde sie Siebte, im Tempofahren Elfte und im Ausscheidungsfahren Zwölfte. Zusammen mit dem Punktefahren erreichte Lorena Leu 66 Punkte, was zum zehnten Rang im Omnium-Gesamtklassement reichte. Das Omnium der Juniorinnen wurde eine sichere Beute der Französinnen. Es gewann Aurore Pernollet vor Clemence Cheveau. Lorena Leu wurde als beste Schweizerin Zehnte, Janice Stettler Zwölfte, Fantine Fragniere Vierzehnte und Zoe Schiess Sechzehnte.

Lorena Leu aus Uri ist die beste Schweizerin gewesen. Bild: PD

Die Deutsch- und die Westschweizerin haben harmoniert

Für Lorena Leu stand dann ein weiteres Rennen an, diesmal im Duo. Das Madison, auch Zweier-Mannschaftsfahren genannt, führte die Juniorinnen über 15 Kilometer. Leu startete mit der Westschweizerin Fantine Fragniere. «Das Duo harmonierte gut zusammen und war immer an der Spitze präsent», schreiben die Verantwortlichen. Obwohl ein Sturz seitens Leu das Duo aus dem Rhythmus gebracht habe, platzierten sich die beiden Schweizerinnen auf dem vierten Rang. Lorena Leu habe sich beim Unfall nicht weiter verletzt.

Der Nationaltrainer sei überaus zufrieden mit den Ergebnissen. Um noch mehr wichtige Rennerfahrungen zu sammeln, wolle Trainer Tristan Marguet die Juniorinnen und Junioren vermehrt an internationalen Wettkämpfen einsetzen. (zgc)