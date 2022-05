Lorena Leu und Giorgia Restivo holen die Goldmedaille

Radsport Zwei Urner Radsportlerinnen holen Gold Mit Lorena Leu und Giorgia Restivo holen sich zwei Urner Frauen an den Innerschweizer Strassenmeisterschaften die Goldmedaille. Augusto Restivo ergänzt die ausgezeichnete Leistung des Teams Infanger IG Radsport Uri mit der bronzenen Auszeichnung. Josef Mulle 05.05.2022, 15.04 Uhr

An den GP Luzern, organisiert durch den VC Pfaffnau – Roggliswil, war auch die Innerschweizer Strassenmeisterschaft angeschlossen. Über 100 Teilnehmende aus allen Teilen der Schweiz, dazu rund 10 ukrainische Radsporttalente, die der dortigen Bahnrad-Nationalmannschaft angehören, begaben sich am vergangenen Sonntag in Pfaffnau an den Start.

Giorgio Restivo (zweite von rechts) steht in der Kategorie U15 auf dem Siegerpodest. Bild: PD

Das Rennen der Elitefrauen dominierte die Bikerin Alessandra Keller, die einen überlegenen Sieg nach Hause fuhr. Im Feld der Frauen B, in dem auch die Ukrainerinnen mitfuhren, kam es zwischen Anna Kolzhuk, National Team Ukraine, und der Urnerin Lorena Leu zum Sprint um den Tagessieg. Kolzhuk konnte den Sprint knapp für sich entscheiden. Lorena Leu, Velo Infanger IG Radsport Uri, verpasste zwar den Tagessieg, konnte sich aber als Innerschweizer Strassenmeisterin feiern lassen.

Giorgia Restivo holte sich die Innerschweizer-Goldmedaille in der Kategorie Mädchen U15 mit einem starken Rennen, das sie auf dem zweiten Platz beendete, und mit einer fehlerlosen Performance auf dem Parcours. Augusto Restivo konnte für einmal nicht seine gewohnte Topleistung abrufen. Sein 10. Gesamtrang brachte ihm dennoch die Bronzemedaille in der IS-Meisterschaft. «Mit der Tagesleistung kann ich nicht ganz zufrieden sein, denn ich verpasste den Abgang der ersten Gruppe. Nun hoffe ich, an der Berner Rundfahrt mein gesamtes Potenzial abrufen zu können», so das Statement des selbstkritischen jungen Sportlers aus dem Team Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Erstfeld.