Raiffeisenbank Schächental Theo Arnold verlässt nach 40 Jahren die Raiffeisenbank Schächental In eineinhalb Jahren wird Theo Arnold nach vielen Dienstjahren sein Amt als Bankleiter abgeben und in die Frühpension gehen. Im Prozess zur Neubesetzung wird er mithelfen. 04.10.2022, 13.07 Uhr

In einer Medienmitteilung vom Dienstagmorgen veröffentlicht die Raiffeisenbank Schächental, dass Theo Arnold, Vorsitzender der Bankleitung, in den Ruhestand gehen wird.

«Nach über 40 Jahren Tätigkeit für die Raiffeisenbank Schächental wird Theo Arnold im April 2024 vorzeitig in den wohlverdienten Ruhestand gehen. In den verbleibenden 1½ Jahren bleibt Theo Arnold weiter als Vorsitzender der Bankleitung für die Raiffeisenbank Schächental und ihre Kunden tätig. Er unterstützt dabei den Prozess zur optimalen Besetzung seiner Nachfolge», steht in der Mitteilung. Weiter schreibt die Bank, dass Arnold frühzeitig den Verwaltungsrat über seine privaten Pläne zur vorzeitigen Pensionierung informiert habe: «Dadurch kann der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank bereits jetzt, also mehr als 1½ Jahre vor Amtsübergabe, den Prozess zur Neubesetzung einleiten», schreibt die Bank.

Theo Arnold (links), Vorsitzender der Bankleitung, und Urs Imholz, Präsident des Verwaltungsrats. Bild: PD

«Theo hat als Vorsitzender der Bankleitung die Raiffeisenbank Schächental in den letzten Jahrzehnten nachhaltig und kontinuierlich weiterentwickelt», sagt Urs Imholz, Präsident des Verwaltungsrats. «Der Verwaltungsrat bedauert, dass Theo die Führung der Bank abgibt.» Man sei jedoch sehr dankbar, dass man so frühzeitig in seine persönlichen Pläne einbezogen worden sei. «Das ermöglicht uns ein koordiniertes und bedachtes Vorgehen bei der Findung der Nachfolge. Für seine Unterstützung bei diesem Prozess danke ich Theo Arnold sehr», so Imholz.

Theo Arnold fügt an: «Mit dem ganzen Team die Raiffeisenbank Schächental weiterzubringen, bereitet mir sehr viel Freude. Auch die Kundenberatung macht mir nach wie vor enormen Spass und ich geniesse es zusammen mit meinen Kundinnen und Kunden, finanzielle Lösungen für Ihre Pläne zu entwickeln.» Er sei froh, dass dadurch genug Zeit bleibt, die Auswahl seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers überlegt anzugehen.

«Natürlich ist es mir ein Anliegen, dass ich meine Kundinnen und Kunden wie auch die Raiffeisenbank Schächental geordnet und geplant in die Betreuung neuer Hände übergeben kann»,

betont Arnold. Deshalb habe er den Verwaltungsrat auch so frühzeitig über seine privaten Pläne informiert. (pd)