Umweltrating: So umweltfreundlich sind Urner Bundesparlamentarier

Kanton Uri Rating zeigt: So umweltfreundlich stimmen Heidi Z'graggen, Josef Dittli und Simon Stadler in Bundesbern Aus Sicht des Urner Umweltrats schneidet die Urner Vertretung in Bundesbern beim Umweltrating mittelmässig bis schlecht ab. Den Vorwurf lassen Ständerätin Heidi Z'graggen, Ständerat Josef Dittli und Nationalrat Simon Stadler jedoch nicht gelten. Carmen Epp Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Simon Stadler, Heidi Z'graggen und Josef Dittli (von links) beim Start der Legislatur 2019 vor dem Bundeshaus in Bern. Bild: Elias Bricker (2. Dezember 2019)

Die Umweltorganisationen Pro Natura, WWF, Verkehrsklub der Schweiz, Alpen-Initiative, Greenpeace, Birdlife und Energiestiftung beobachten laufend das Abstimmungsverhalten der eidgenössischen Parlamentarier:innen in Umweltfragen. In einem regelmässigen Rating berechnen sie für jedes Mitglied des Bundesparlaments einen Umweltfreundlichkeitswert.

Das neuste Umweltrating betrifft die erste Hälfte der laufenden Legislatur. Mit Ständerätin Heidi Z'graggen (Mitte), Ständerat Josef Dittli (FDP) und Nationalrat Simon Stadler (Mitte) wurde auch die Urner Vertretung in Bundesbern unter die Lupe genommen.

Mitte-Ständerätin Heidi Z'graggen Bild: Urs Hanhart

Am besten der Urner Mitglieder in den eidgenössischen Kammern schloss Heidi Z'graggen ab. Die Mitte-Politikerin stimmte in 56,5 Prozent aller Abstimmungen für die Umwelt. Der Wert zeige auf, dass sie ihr Engagement für die Natur, die Landschaft und die Umwelt wie bereits als Urner Regierungsrätin auch im Parlament fortsetze, sagt Z'graggen auf Anfrage. Es sei ihre Überzeugung, dass man den kommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt weitergeben müsse.

«Gerade wir im Berggebiet wissen um die mächtigen Wirkkräfte der Natur. Ich sehe meine Haltung daher in der Kontinuität des Einsatzes unserer Vorfahren für unser Berggebiet, wie es etwa gerade die Korporationen seit Generationen vorleben.»

Dass sie keine 100 Prozent erreicht hat, erklärt Z'graggen damit, dass nicht jede Idee per se auch umsetzbar sei oder vielleicht mit zu grossen Einschränkungen oder Kosten für die Menschen verbunden wäre. «Es gilt, eine gangbaren Mittelweg zu finden.» Das wolle sie auch in der zweiten Hälfte der Legislatur so handhaben.

FDP-Ständerat Josef Dittli Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Im Rating weit abgeschlagen am Ende der Liste befindet sich Josef Dittli. Der FDP-Ständerat stimmte in 23,8 Prozent aller Abstimmungen für die Umwelt. Während seine Ratskollegin Z'graggen auf Anfrage vom Umweltrating Kenntnis hatte, kannte Dittli das Rating bis anhin nicht näher. Entsprechend könne er auch nicht beurteilen, auf welcher Grundlage das Rating zustande kam. Zu seinem Ergebnis sagt er:

«Ich habe grundsätzlich auf einer liberalen Haltung abgestimmt. Wenn das zu dem Resultat führt, nehme ich das so zur Kenntnis.»

In der Legislatur von 2015 bis 2019 stimmte Dittli noch zu 35,7 Prozent unfreundlich ab. Auch diesen Wert ist sich der Ständerat nicht mehr bewusst. Auf die Frage, ob er in der kommenden Hälfte der laufenden Legislatur wieder auf einen besseren Wert kommen wolle, verneint Dittli. «Diese Quote ist keine Leitlinie für mich. Ich sehe keine Veranlassung, mich wegen dem Rating in meiner politischen Grundhaltung anders zu orientieren.»

Mitte-Nationalrat Simon Stadler Bild: Urner Zeitung

Nationalrat Simon Stadler stimmte gemäss Umweltrating in der letzten Legislaturhälfte in 42,9 Prozent der Abstimmungen für die Umwelt. Er nehme das Rating zur Kenntnis, sagt der Mitte-Politiker auf Anfrage. Er schätzt deren Wichtigkeit ähnlich ein wie Josef Dittli: «Ich lasse mir grundsätzlich nicht von Ratings und einzelnen Organisationen diktieren, wie ich abstimmen soll.» Es sei ja durchaus auch umstritten, was als umweltfreundlich angesehen werden kann und was nicht.

«So vertrete ich als Urner beispielsweise mit Überzeugung auch die Anliegen der Urner Landwirte und damit die Produktion im Inland, was die Umweltverbände leider nicht immer so sehen.»

Stadlers Abschneiden im Umweltrating stösst vor allem bei der Dachorganisation der Urner Umweltorganisationen, dem Urner Umweltrat, auf Kritik. Der Mitte-Politiker politisiere in Umweltfragen näher bei der FDP als bei seiner eigenen Partei, schreibt der Urner Umweltrat in einer Medienmitteilung. Stadlers «mageren Resultate» würden zudem erheblich mit dessen Wahlversprechen auf der persönlichen Website kontrastieren.

Dem widerspricht Stadler vehement. Er bewege sich absolut auf der Linie seiner Wahlversprechen. Die Position der Umweltverbände ist ein Standpunkt unter anderen, bei seinen Entscheiden ziehe er auch andere Standpunkte ein. «Als einziger Nationalrat vom Kanton Uri ist mir insbesondere auch die Meinung der Urnerinnen und Urner nicht egal. Deshalb werde ich auch weiterhin die Anliegen unseres Kantons stärker gewichten als die von einigen Verbänden.»

Allgemein würde die Urner Vertretung in Bern in Umweltfragen «mittelmässig bis schlecht» abschneiden, schreibt der Umweltrat weiter. Die Bedrohung der Umwelt würde nicht ernstgenommen. Diesen Vorwurf lassen Z'graggen, Stadler und Dittli nicht gelten. «Ich nehme die Anliegen, die Uri im Speziellen und die Gesellschaft im Allgemeinen betreffen, generell ernst, gehe aber nicht bei jeder Abstimmung schauen, was die Umweltorganisationen dazu empfehlen», sagt Dittli.

«Wir nehmen die Umweltanliegen ernst und setzen uns ein, dass allfällige Massnahmen im Interesse der heutigen und der künftigen Generation zielführend und austariert sind», sagt Z'graggen. Und ihr Parteikollege Stadler betont: «In Bern herrscht über alle Parteien hinweg ein Konsens, dass der Klimawandel gestoppt werden muss.» Die Wege dorthin seien jedoch unterschiedlich.

