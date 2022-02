So reagieren die Urner Branchen auf den Bundesratsentscheid

COVID-MASSNAHMEN «Längst fälliger Entscheid, der uns alle glücklich macht»: So reagieren die Branchen in Uri Nachdem der Bundesrat den Grossteil der Covid-Massnahmen aufgehoben hat, fallen die Reaktionen der betroffenen Branchen im Kanton Uri fast ausnahmslos positiv aus. Einzig bei den Alters- und Pflegeheimen herrscht Skepsis – vor allem wegen des Zeitpunkts. Carmen Epp Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Bei den Gastronominnen und Gastronomen ist die Freude gross, wie Joe Herger, Präsident des Berufsverbands Gastro Uri sagt. «Das war ein längst fälliger Entscheid, der uns alle glücklich macht.» Das kommt nicht von ungefähr; schliesslich war das Gastgewerbe die Branche, die am meisten unter den Einschränkungen gelitten hat – auch in Uri. «Die Restaurants mussten in den letzten zwei Jahren ganze 31 Wochen schliessen», ruft Joe Herger in Erinnerung. In der Folge beklagten einige Urner Gastrobetriebe Umsatzeinbussen von 30 bis 50 Prozent, wie Umfragen von Gastro Suisse ergeben haben.

Ein Bild, das nun der Vergangenheit angehört: Wirt Joe Herger in seinem Restaurant Krone in Attinghausen am Prüfen von Covid-Zertifikaten. Bild: Eveline Beerkircher (14. September 2021)

Trotzdem seien die meisten Gastrobetriebe im Kanton Uri mit einem blauen Auge davongekommen. Dies zum einen dank der staatlichen Unterstützung mittels Kurzarbeitsentschädigung und Härtefallgelder, mit denen sich die Wirtinnen und Wirte finanziell über Wasser halten konnten. Joe Herger vermutet, dass zum anderen auch die Urner Mentalität eine Rolle gespielt haben könnte.

«Wir Urner und Urnerinnen stecken nicht so schnell den Kopf in den Sand, sondern bleiben positiv.»

So habe er auch selten ein Jammern vernommen aus der Urner Gastrobranche.

Joe Herger freut sich darauf, dass nun wieder Normalität einkehren kann. Und er hofft, dass das auch die Gäste realisieren und sich wieder ins Restaurant trauen. Der Gastronom, der mit seiner Frau das Hotel Restaurant Krone in Attinghausen führt, ist jedoch zuversichtlich. Er stelle fest, dass in den letzten zwei Wochen, seit die Lockerungen in Aussicht stehen, die Leute wieder vermehrt Tische und auch Anlässe verschiedenster Art reservieren. «Da ist schon eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar. Und auch die Gastronomen sind motiviert, jetzt wieder Vollgas zu geben.»

Ein weinendes und ein lachendes Auge

Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus. Bild: Florian Arnold

Ähnlich klingt es auch vonseiten des Tourismus. Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus AG, spricht von einem Freudentag, intern sowie extern. So habe das Team Freude, wieder ohne Maske und Restriktionen die Kunden bedienen zu dürfen. «Und die Branche freut sich, dass man sich nach fast zwei Jahren endlich wieder auf das konzentrieren kann, wofür man lebt: Gäste empfangen, beherbergen und glücklich zu machen. Und das, ohne ständig Polizist spielen zu müssen.»

Während das Geschäft mit Gruppenreisen und internationalen Gästen in den letzten zwei Jahren eingebrochen sei, habe die Pandemie auf der anderen Seite aber auch touristische Gewinner hervorgebracht, gibt Maurus Stöckli zu bedenken. So habe sich der Binnentourismus extrem stark zu Gunsten des Kantons Uri entwickelt.

«Die Schweizer haben Uri für sich entdeckt»,

sagt Maurus Stöckli. «Von daher sorgt die Tatsache, dass die Menschen nun wieder weiter reisen können, für ein weinendes und ein lachendes Auge.» Trotzdem sei man überzeugt, dass die inländischen Gäste dem Kanton Uri auch künftig einen Besuch abstatten werden. Und bei den Gruppenreisen seien bereits positive Zeichen zu vernehmen.

Thomas Christen, operativer Leiter der Andermatt-Urserntal GmbH Bild: Archiv UZ

Für Thomas Christen, Tourismusdirektor der Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH, sei der gestrige Tag wie Fensteröffnen gewesen: «Frische Frühlingsluft hineinströmen lassen und dann frei losfliegen.» Es sei nicht für den Tourismus entschieden worden, sondern für uns Menschen in der Schweiz im Grossen und Ganzen. «Daher ist der Freudentag einer für uns alle.» Natürlich heisse das auch, dass man im Tourismus wieder freier arbeiten und wirken könne. Ausserdem könnte die Schweiz als «early adapter» im Vergleich zu anderen Ländern im Moment einen kleinen Vorteil haben ohne Covid-Restriktionen. Andere Länder ziehen vor Ostern nach, sodass es dann zu einer Normalisierung kommen werde.

Curavia Uri mahnt: «Immer noch Vorsicht geboten»

Michael Kunkel, Präsident Curaviva Uri. Bild: Florian Arnold

Auch für die Gesundheitseinrichtungen wurden weitgehende Lockerungen beschlossen. So gilt auch hier keine Zertifikatspflicht mehr, und Tests sind nunmehr noch freiwillig. Einzig die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende wird bis Ende März aufrechterhalten.

«Die Urner Heime begrüssen den Entscheid des Bundes»,

sagt Michael Kunkel, Präsident von Curaviva Uri, dem Verband für Urner Heime und Institutionen. «Einzig der Zeitpunkt scheint uns ungünstig.»

So hätten die Urner Heime grösstenteils gerne noch zwei Wochen zugewartet mit den Lockerungen. Man befürchte, dass es durch die aufgehobenen Massnahmen gerade an der Fasnacht wieder zu vermehrten Ansteckungen kommen könnte – die dann auch in die Urner Heime getragen würden. Einige Heime würden sich deshalb eher noch konservativ verhalten, zumindest bis die Fasnacht vorbei ist. Dann würden hie und dort immer noch Tests verlangt oder Zertifikate von Besuchern. Michael Kunkel appelliert ans Verständnis der Bevölkerung. «Wir wünschen, dass unsere Bewohner und Bewohnerinnen schnell wieder zur Normalität zurückkehren können. Zu Ihrem Schutz ist aber noch immer Vorsicht geboten.»

