Realp Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer Auf der Furkastrasse Richtung Realp verunfallte am Sonntagmittag ein Motorradfahrer. Er stürzte in einer Linkskurve und blieb verletzt auf der Strasse liegen. 08.08.2021, 22.25 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr. Ein Motorradfahrer mit St.Galler Kontrollschild war auf der Furkastrasse Richtung Realp unterwegs. Vor einer Linkskurve stürzte er aus noch unbekannten Gründen und blieb verletzt auf der Strasse liegen, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntagabend mitteilte. Sein Motorrad rutschte rund 30 Meter weiter und prallte in die Kolonnensteine.