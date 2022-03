Realp Urner Langlaufjugend misst sich auf dem Skicross-Parcours Obwohl in den meisten Kategorien die Gesamtsieger bereits feststanden, gab es im Rahmen des Langlauf-Jugendcups spannende Wettkämpfe zu beobachten. Josef Mulle 29.03.2022, 17.25 Uhr

Nina Walker (vorn) und Seraina Kempf in vollem Einsatz. Bild: Josef Mulle (Realp, 26. März 2022)

Mit einem Skicross, aufgeteilt in einen Prolog und anschliessenden Finalrennen, wurde der Langlauf-Jugendcup von EWA – Energie Uri im Sportstützpunkt Realp abgeschlossen. Roger Gisler hatte mit seinem Helferteam einen beeindruckenden Parcours gebaut, der mit seinen 13 Hindernissen auch nationalen Ansprüchen genügt hätte. Urs Gisler, Wettkampfleiter und Verantwortlicher Langlauf-Jugendcup beim USV, zeigte sich begeistert über die imposante Teilnehmerzahl mit rund 70 Langlaufbegeisterten Kindern und Jugendlichen aus den drei Urner Langlaufhochburgen Unterschächen, Schattdorf und Andermatt.

Der Präsident des Urner Skiverbandes (USV) Urs Briker liess es sich nicht nehmen, das Geschehen vor Ort zu beobachten, und absolvierte zusammen mit seinem Chef Nordisch Tino Walker den Prolog Wettkampf grad selber. «Im Sektor Nordisch wird, wie auch in den anderen Abteilungen des USV, sehr gute Arbeit geleistet, wie die Resultate aus den regionalen wie auch nationalen Einsätzen des Urner Nachwuchses eindrücklich dokumentieren», so Urs Briker. «Ich möchte an dieser Stelle allen Verantwortlichen, aber auch allen Sponsoren, Eltern und stillen Helfern für ihr grosses Engagement zum Wohle der Urner Langlaufjugend ganz herzlich danken.»

Spannende Kopf-an-Kopf-Rennen

Die eigentliche Geschichte wurde dann aber auf dem Parcours geschrieben, wobei nebst verbissenen Kämpfen auch der Spass nicht zu kurz kam. Bei den Mädchen U14 lieferten sich die beiden Klubkolleginnen des SC Unterschächen, Nina Walker und Seraina Kempf, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das schliesslich Nina Walker für sich entscheiden konnte und sie damit auch die Gesamtwertung gewann. Ladina Kempf, SC Unterschächen, (Mädchen U10) und Aline Baumann, SSC Schattdorf (Mädchen U12), unterstrichen mit Siegen in beiden Disziplinen ihre Vormachtstellung und standen mit dem Punktemaximum als Gesamtsiegerinnen zuoberst auf dem Podest. Die gleiche Dominanz spielte Dunja Walker, SC Unterschächen, in der Kategorie Mädchen U16 aus. Die erfolgreiche Nachwuchsläuferin bestätigte mit dem Gesamtsieg ihre ausgezeichneten Resultate der nun abgelaufenen Saison.

Alle Kategoriensieger auf einen Blick; von links: Nina Walker, Jonas Briker, Julia Gisler, Ladina Kempf, Dunja Walker, Aline Baumann. Mario Briker, Nico Briker und Liam Kelly. Bild: Josef Mulle (Realp, 26. März 2022)

Bei den Knaben standen mit Jonas, Mario, und Nico Briker drei Brüder der «Briker-Dynastie» aus Unterschächen zuoberst auf dem Podest, wobei alle drei in ihren Kategorien die sechs Rennen um den Jugendcup (vier kommen in die Wertung) gewannen. Der SSC Schattdorf stellte mit Liam Kelly den Gesamtsieger in der Kategorie U16. Mit einer stimmungsvollen Rangverkündigung wurde der Langlauf-Jugendcup 2022 abgeschlossen. Alle Teilnehmenden mit mindestens vier Rennen waren dank grosszügigen Sponsoren preisberechtigt.