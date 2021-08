Ferienpass Nidwalden besucht Rega-Basis Erstfeld

Ferienpass In der Rega-Basis Erstfeld: So nah waren die Kinder dem Heli noch nie Junger Besuch im Hangar: Teilnehmer des Nidwaldner Ferienpasses blickten in einen Rega-Heli und erfuhren in Erstfeld allerlei Wissenswertes – auch Kurioses. Matthias Piazza 17.08.2021, 16.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Bösch stellt den Ferienpass-Kindern den Rega-Heli vor. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 16. August 2021)

Es regnet in Strömen. Kein Flugwetter. Darum musste ein Patient mit der Ambulanz vom Kantonsspital Altdorf ins Kantonsspital Luzern transportiert werden. Und so kommt es, dass der Rega-Heli an diesem frühen Montagnachmittag im Hangar der Rega-Basis Erstfeld bleibt. Was rettungstechnisch schlecht ist, wenn auf den schnellen Luftweg verzichtet werden muss, freut eine Gruppe junger Nidwaldner. Es sind 15 Schüler im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, die mit dem Ferienpass Nidwalden von Rega-Referent Walter Bösch durch die Basis geführt werden, deren Einsatzgebiet zu grossen Teilen die Innerschweiz ist.

Wie sieht es denn im Innern des Helis aus? So! Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 16. August 2021)

«Was denkt ihr, wie viel kostet ein solcher Helikopter?», fragt Walter Bösch in die Runde, die sich im Halbkreis um diesen Agusta Westland Da Vinci versammelt hat. Die Antworten reichen von einer halben Million bis hin zu 12 Millionen. Nik Filliger liegt mit 10 Millionen richtig und gewinnt einen Rega-Kalender. Einstimmig fallen die Antworten bei der Frage nach dem Vorteil eines Rettungs-Helis aus: Er ist schneller als das Ambulanzfahrzeug, kommt nicht in den Stau, erreicht auch Stellen im Gebirge ohne Strasse, ein Vorteil, der besonders im Gebirgskanton Uri zum Tragen kommt.

Innerhalb von 15 Minuten ist der Heli am Unfallort, so zumindest der Anspruch. Ein Arzt des Kantonsspitals Luzern, der jeweils während 24 oder 48 Stunden auf der Basis Erstfeld stationiert ist, begleitet Pilot und Rettungssanitäter bei ihren Einsätzen. Im knapp bemessenen Platz im Innern des Helis hat alles seinen festen Platz. Walter Bösch erklärt:

«Sämtliche Medikamente und Instrumente sind in jedem Heli im selben Ort versorgt. So findet sich die Crew problemlos auf jeder Basis zurecht.»

Rega-Referent Walter Bösch. Matthias Piazza (Erstfeld, 16. August 2021)

Und er weist noch auf ein Detail hin, was die Ausstattung betrifft. So habe man diesen Helikopter des italienischen Herstellers etwas umbauen müssen. «Vor allem für gross gewachsene Patienten wäre die Kabine sonst zu kurz», erläutert er. Und eine weitere Besonderheit: Im Gegensatz zu einem «normalen» Heli sind jene der Rega mit zwei Turbinen ausgestattet. er erläutert:

«Sollte eine ausfallen, ist eine kontrollierte Notlandung möglich, was wichtig ist, über bewohntem Gebiet.»

Doch in seinen 20 Jahren als Rettungssanitäter habe er zum Glück nie einen Triebwerksausfall erlebt.

Beeindruckt von Grösse und Tempo

Yanic Flury (11) aus Stans hat der Besuch auf der Rega-Basis gefallen. Matthias Piazza (Erstfeld, 16. August 2021)

«Es hat mega Spass gemacht», bilanziert Yanic Flury aus Stans. Am spannendsten habe er den Heli selber gefunden, insbesondere seine Grösse, erzählt der Heli- und Flugzeugfan, der auch die Fluggeschwindigkeit von Tempo 235 bemerkenswert findet.

Begeistert nach der Führung ist auch Michael Laibacher. Der Beckenrieder meint:

«Noch nie konnte ich einen Rega-Heli von nah sehen. Er ist grösser als ich ihn mir vorstellte.»

Auch Michael Laibacher (10) aus Beckenried ist beeindruckt. Matthias Piazza (Erstfeld, 16. August 2021)

Mit 15 Teilnehmern war der Ferienpass-Anlass bei der Rega ausgebucht, das war auch schon bei der ersten Durchführung im Juli so.

Die Besucherschar lauscht den Erklärungen von Walter Bösch. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 16. August 2021)

Regelmässig bietet die Rega solche Gratisführungen an – nicht ganz uneigennützig. «Wir zeigen der Öffentlichkeit gerne, was wir machen. Und freuen uns natürlich über neue Gönner, ohne die wir unsere Arbeit ja nicht machen könnten», so Walter Bösch.