Rega muss Urner Fischer retten – das könnte ihn teuer kommen Ein Fischer kletterte wegen des steigenden Wassers auf einen Felsen. Von diesem musste ihn die Rega retten. Nicht auszuschliessen, dass ihn dies teuer zu stehen kommt.

Die Rega brachte den Mann mit einer Windenrettung in Sicherheit. Bild: Nadia Schärli

Sommergewitter haben schon viele Leute überrascht. So auch einen Urner Fischer. Am vergangenen Donnerstag machte er sich auf, um in der Feierabendzeit in der Reuss im Oberland zu fischen. Als sich im Susten- und im Gotthardgebiet die Regenwolken zu leeren begannen, bekam der Fischer langsam nasse Füsse. Erzählungen zu folge brachte er sich auf einem Felsen in Sicherheit. Von dort jedoch getraute er sich nicht mehr herunterzuklettern und setzte einen Notruf ab. Die Patrouille der Kantonspolizei bot schliesslich die Rega auf. Der Fischer wurde dann über eine Windenrettung per Helikopter in Sicherheit gebracht.

Die Rega und die Kantonspolizei Uri bestätigten den Einsatz auf Anfrage unserer Zeitung. Sie habe eine unverletzte Person «nach erfolgter Evakuation an eine sichere Stelle geflogen», heisst es in einer Mitteilung. «Durch eine präventive, frühzeitige Rettung kann oft eine ernsthafte Verletzung verhindert werden», sagt Mediensprecher Mathias Gehrig. «Aus diesem Grund empfiehlt es sich, in Notsituationen auch im Zweifelsfall die Rega zu alarmieren.» Die Ursachen für solche Einsätze könnten sehr unterschiedlich sein. «In der Rega-Einsatzzentrale sitzen kompetente und ausgebildete Einsatzleiterinnen und -leiter, die kritische Situationen gut beurteilen und abschätzen können, ob ein Rettungshelikopter das richtige Mittel ist», hält der Mediensprecher fest. Neben der Rega standen auch die Polizei, die Feuerwehr Göschenen und die Alpine Rettung im Einsatz.

Der Fischer befand sich unterhalb des Ausgleichbeckens des Kraftwerks Wassen in der Nähe des Teufelssteins. Entlang des Bachs machen Warntafeln darauf aufmerksam, dass sich der Wasserpegel im Gebiet schlagartig erhöhen kann. Dies etwa, wenn die Kraftwerke ihre Wasserfassungen spülen.

«Solche Arbeiten werden aber prinzipiell nur in der Nacht durchgeführt», sagt Peter Tresch, Betriebsleiter der Kraftwerk Göschenen AG. Am vergangenen Donnerstag jedoch stieg der Wasserpegel aus rein natürlichen Gründen an. «Im Frühling und im Sommer bringt die Natur oft mehr Wasser, als vom Kraftwerk verarbeitet werden kann», erklärt Tresch. «Man kann aber nicht plötzlich die Kapazität der Turbinen erhöhen.» Am besagten Tag seien die Speicher des Kraftwerks Wassen bereits gefüllt gewesen, sodass das ganze Gewitterwasser in der Reuss landete. Messungen des Kraftwerks zeigen, dass der Pegel von 18.15 bis 20.15 Uhr um ganze 8 Kubikmeter pro Sekunde anstieg, was etwa der Grösse eines Vierachslastwagens entspricht.

Massive Anstiege der Pegel hätten in den vergangenen Jahren zugenommen, weiss Tresch aus Erfahrung. «Das veränderte Klima spielt hier eine Rolle.» So etwa der Rückgang der Gletscher, welche früher die Niederschläge in den höheren Lagen speicherten. Zudem könne der Boden nach langen Trockenperioden, die häufiger werden, das Wasser nicht mehr gleich schnell aufnehmen wie eine feuchte Oberfläche.

Trotz allem sind die Warnschilder der Kraftwerke entlang der Wasserläufe nicht als Verbot zu verstehen, so Tresch. «Das Kraftwerk kann niemandem vorschreiben, wo er sich aufzuhalten hat», sagt Tresch. «Zum Glück ist nicht mehr passiert.»

Solche Warntafeln entlang von Gewässern warnen vor den Gefahren. Bild: PD

Unbestritten ist aber, dass der Fischer ein gewisses Risiko in Kauf nahm. Möglicherweise wird er deshalb schon bald eine Rechnung erhalten. «Die Rega rettet, sie richtet nicht über Recht oder Unrecht, über Schuld oder Unschuld», erklärt Mediensprecher Mathias Gehrig. «Grundsätzlich bezahlen diejenigen Personen, die effektiv gerettet wurden beziehungsweise den Einsatz verursachen, respektive deren Versicherungen.» Die Rega kann für ihre Gönner diejenigen Kosten eines Rega-Einsatzes erlassen, die von keiner Versicherung oder anderen Dritten übernommen werden müssen. Was dieser Einsatz gekostet hat, gibt die Rega jedoch nicht preis.