«Rega-Notfall-App und Barryvox können Leben retten» Im Talmuseum Andermatt kann bis Ende 2020 die Sonderausstellung der Geschichte des SAC Piz Lucendro besichtigt werden. Paul Gwerder 16.12.2019, 05.00 Uhr

Sektionspräsident Peter Langenegger (links) mit dem Verfasser der Jubiläumsschrift, Andi Banholzer. Bild: Paul Gwerder (Andermatt, 13. Dezember 2019)

Stiftungsratspräsident Hans Regli konnte am Freitagabend, 13. Dezember, zahlreiche Gäste zur Vernissage der Sonderausstellung des SAC Pic Luzendro im Talmuseum in Andermatt begrüssen. 2019, im Jubiläumsjahr 100 Jahre Pic Lucendro, war die Ausstellung, die Rettungs­material von gestern und heute zeigt, in der alten Kirche in Göschenen zu sehen. Nun ist sie im Talmuseum in Andermatt bis im Herbst 2020 zu sehen.

«Mit knapp 300 Mitgliedern sind wir eine der kleinsten der 111 SAC-Sektionen», sagte Peter Langenegger, Präsident der Sektion Pic Lucendro, in seiner Laudatio einleitend. Die Sektion feierte 2018 ihr 100-jähriges Bestehen, das damals von 32 Personen initiiert worden war. Aktiv ist sie im südlichen Teil des Kantons Uri auf dem Gebiet der Gemeinden Andermatt, Hospental, Realp, Göschenen und Wassen. Zusammen mit der Sektion SAC Gotthard bietet sie ein vielseitiges Tourenprogramm an, das für Bergbegeisterte jeden Alters etwas bietet. «Ein wesentlicher Grund für eine eigene SAC-Sektion im Oberland war das Bedürfnis nach Sicherheit», sagte Langenegger, «denn man wollte im Rettungswesen im Notfall eigenständig handeln können.» So entstanden Rettungssta­tionen in Andermatt, Hospental und Realp. Einen besonderen Dank sprach Langenegger dem Autor der 84-seitigen Jubiläumsschrift, Andy Banholzer, aus, denn ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen.

Im Jubiläumsjahr stand der 2962 hohe Pizzo Lucendro im hinteren Teil des Witenwas­serentals im Zentrum des Vereinsgeschehens. So gab es bei der Passeröffnung eine Skitour in dieses Gebiet, und im Sommer folgte ein Sternmarsch sowie eine Besichtigung der Lucendro-Staumauer.

Altes Rettungslokal ist ein Bijou der Ausstellung

Beim Eintritt ins Talmuseum fällt dem Gast sofort die SAC-Fahne und der «Dülfermann» auf. Diese lebensgrosse Figur seilt sich im «Dülfersitz» ab. Dies war vor Jahrzehnten eine bewährte Abseiltechnik beim Klettern und Bergsteigen, benannt nach dem Bergsteiger Hans Dülfer. Heute ist diese Abseiltechnik nicht mehr gebräuchlich, denn in der Regel wird mit Abseilachter abgeseilt.

Ein Bijou mit all seinen versteckten Trouvaillen ist das damalige Rettungslokal. «Ge­stal­tet wurde es von Franz Tresch, dem ehemaligen Ret­tungs­chef des SAC Gotthard und Ausbildner im alpinen Ret­tungswesen», sagte Langen­egger. In zahlreichen Vitrinen sind altes und neues Rettungs­material mit schrift­lichen Doku­men­tationen zu sehen. Ein Paradestück ist die vertonte Bilderschau der Ver­eins­ge­schichte und dem alpinen Ret­tungswesen sowie die 70 Berg­bilder von Andy Ban­holzer, die an einem Bildschirm zusammen mit vielen SAC-Hütten in der Bergwelt zu sehen sind.

«Die Bergsteiger sind gegenüber früheren Jahrzehnten top ausgerüstet», sagte Rettungs­spezialist Andy Banholzer. «Dagegen ist die Ehrfurcht vor dem Berg leider bei vielen Menschen verlorengegangen.» Früher hätten sich die Kletterer zweimal überlegt, bevor sie eine schwierige Route am Berg in Angriff genommen haben, denn da gab es noch kein Handy, mit dem man im Notfall einen Hilferuf absetzen konnte, so Banholzer. Der heute 70-jährige Bergführer war seit 1977 Flughelfer der Rega und später Rettungssanitäter bei Flug­rettungen. Seine medizinischen, rettungs- und klettertechnischen Kenntnisse waren als Retter im Gelände sehr gefragt.

Rega-Notfall-App hat sich bewährt

«Eine der grössten Errungen­schaft ist das Lawinenver­schüttetensuchgerät Barry­vox, welches heute zur Aus­rüstung jedes Skitourengängers gehört und bei einem Lawinen­unglück Leben retten kann», erklärte Banholzer. «Und: Ohne Natel unterwegs zu sein, ist heute kaum mehr vorstellbar.» Früher habe es oft Stunden gedauert, bis man überhaupt bei einem Telefon war und einen Hilferuf absetzen konnte.

Heute geht es bei einem Notfall wesentlich einfacher. Mit der kostenlosen Rega-App, die über eine Million Menschen auf ihr Handy heruntergeladen haben, wird bei einer Alar­mierung mit zwei Fingerklicks automatisch auch den Standort des Anrufers ermittelt. Dies ist bei Rettungseinsätzen der Rega eine enorme Erleichterung, denn viele Leute wissen im Notfall nicht genau, wo sie sich gerade aufhalten.

«Unser Kanton bietet eine wil­­de Natur- und Bergland­schaft, die in den Menschen eine gewisse Sehnsucht aus­lösen», sagte Regierungsrat Beat Jörg. Er dankte den vielen Leuten des Alpenclubs, die dazu beigetragen haben, dass diese wunderbaren Berge heute für breite Kreise der Bevölkerung zugänglich geworden sind.