Uri: Der Regen vermiest den Seilbahnen die Sommersaison

Regen, Regen, Regen Das nasse Wetter vermiest den Urner Seilbahnen die Sommersaison Der Tenor der Seilbähnler ist überall der gleiche: «Wegen des Regens hatten wir weniger Fahrten.» Trotzdem sind viele bislang mit einem blauen Auge davongekommen. Einerseits zieht es manche Gäste auch bei schlechtem Wetter in die Höhe. Andererseits locken die Betreiber mit Geheimtipps. Anian Heierli 09.08.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein Sommer der Rekorde. Das gilt nicht nur für die Olympischen Spiele in Japan, sondern auch für die Schweiz und den Kanton Uri. Laut SRF Meteo wurde in Göschenen die bisher höchste Regensumme im Juli massiv übertroffen. Der alte Rekord von 221 Millimetern wurde aktuell mit 354 regelrecht pulverisiert. Gemessen wird seit 1883.

Das nasskalte Wetter bekommen auch die Urner Seilbahnen zu spüren, wie eine Zwischenbilanz zeigt. Immerhin sind viele noch mit einem blauen Auge davongekommen wie etwa die Luftseilbahn Intschi-Arnisee. «Im Juli hatten wir im Fünfjahresschnitt etwa 20 Prozent weniger Frequenzen», sagt Genossenschaftspräsident Walter Arnold. Das verdanke man der guten Infrastruktur wie dem Grillplatz in unmittelbarer Nähe zur Bergstation am Ufer des Arnisees.

Der Arnisee ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Der Grillplatz und Badewiese befinden sich unmittelbar neben der Bergstation. Bild: Anian Heierli (Arni, 19. Juli 2021)

Trotzdem ist Arnold etwas überrascht. Er sagt rückblickend: «Ich war im Juli an einem verregneten Sonntag selbst oben. Trotz Nässe war der Grillplatz an diesem Tag stark frequentiert.» Auch das Berggasthaus Alpenblick habe gute Übernachtungszahlen. Gerade im Sommer sei der See ein Anziehungspunkt für Familien. Zum Beispiel gibt es neu einen Tierrätsel-Weg vom Arni bis zur Holzrieri, der für Familien interessant ist. «Auch der Kletterpark Arnisee zieht regelmässig Besucher an», so Arnold. «Dieser ist nicht schwierig und auch für Kinder mittleren Alters machbar.» Zudem betont er, dass der Park an einem Sonnenhang liegt: «Es braucht nur kurz schönes Wetter und der Felsen ist trocken.» In der Regel sind die Monate Juli/August für die Luftseilbahn Intschi-Arnisee die stärksten. In diesem Jahr hofft Arnold umso mehr auf einen sonnigen restlichen August und einen schönen Herbst.

Touren für jedes Fitnesslevel

Michael Carling, Betriebsleiter der Luftseilbahn Flüelen-Eggberge AG Altdorf, betont, dass der Sommer noch nicht vorbei ist. Bild: PD

Ähnlich ist die Situation bei weiteren Urner Seilbahnen. «Auch bei uns ist der Sommer stärker als der Herbst», sagt Michael Carling, Betriebsleiter der Luftseilbahn Flüelen-Eggberge AG Altdorf. «Den verregneten Sommer merken wir selbstverständlich.» Seine Bilanz: Trotz Corona seien im vergangenen Jahr die Frequenzen rund 30 Prozent höher gewesen. Carling betont: «Der Sommer ist aber noch nicht vorbei.» Diesbezüglich sagt er, was das Wandergebiet aus seiner Sicht speziell macht: «Gäste können mit der Seilbahn von Altdorf auf die Eggberge fahren und von da Richtung Schächental wandern. Je nach Fitness gibt es dann auf der Strecke mit den Seilbahnen Ruogig, Biel und Ratzi drei Möglichkeiten, wieder ins Tal zu fahren.» Beliebt sei auch der Wildheuerpfad. Auch er wünscht sich einen warmen Herbst wie im Vorjahr 2020.

Die Seilbahn Flüelen-Eggberge spürt den verregneten Sommer mit 30 Prozent weniger Frequenzen im Vergleich zum Vorjahr. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 15. Mai 2021)

«Es braucht nur eine Gewittermeldung und es kommen deutlich weniger Gäste», sagt Walter Gisler, Kassier der Luftseilbahn Spiringen-Ratzi. Insofern sei es bislang keine super Sommersaison gewesen. Das sei vor allem im Vergleich zum Vorjahr so. 2020 hatte man einen guten Sommer und einen sehr guten Herbst. Gisler dazu: «Auch wenn es ein warmer Herbst wird, ist es schwierig, die Zahlen vom Vorjahr zu erreichen.» Grund: Damals hatten Korporationsbürger die Möglichkeit, gratis mit der Bahn zu fahren. Die Aktion beinhaltete ein Kombi-Billett bei den vier Luftseilbahnen Eggberge, Ruogig, Biel und Ratzi. Der Betrag wurde dann von der Korporation beglichen. Laut Gisler fand dieses Angebot grossen Anklang. Doch was macht das Ratzi speziell? «Besonders beliebt ist der Schächentaler Höhenweg», weiss Gisler. Er erklärt:

«Einfach mit dem Postauto auf den Klausenpass fahren und von da aus zur Seilbahnstation wandern. Die Strecke bietet einen wunderbaren Ausblick auf die Schächentaler Bergkulisse.»

In diesem Herbst kommt die Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti in den Genuss der zweiten Bürgeraktion. Mit dem persönlichen Korporationsbürgerausweis und der Identitätskarte erhalten die Besucher bei der Mittelstation in Attinghausen eine kostenlose Retourfahrt. Zusammen mit der Fahrkarte bekommen die Korporationsbürger ausserdem einen Gutschein für ein Getränk im Berggasthaus Brüsti oder im Restaurant Alp Catrina. Die Aktion läuft vom 28. August bis zum 17. Oktober. Betriebsleiter Kurt Wyrsch verspricht sich viel davon: «Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden. Diesen Sommer haben wir etwa 25 bis 30 Prozent weniger Frequenzen als im vergangenen», sagt er. Im Jahresvergleich sei man aber etwa im Schnitt.

Das Haldi ist bei Downhillern beliebt. Sie fahren mit der Seilbahn hoch und anschliessend auf dem Trail nach Schattdorf. Bild: Valentin Luthiger

Für die Luftseilbahn Schattdorf-Haldi sind die Herbstmonate jeweils wichtiger als der Sommer. In der Regel wird deshalb auch die Revision Anfang Schulferien gemacht. Diese verlief heuer laut einem Mitarbeiter aber rollend. Trotzdem sei der Sommer nicht allzu schlecht gewesen. So gibt es beim Haldi «Stammgäste», die bei jedem Wetter kommen. Einige fahren etwa am Feierabend mit der Bahn hoch und laufen dann hinunter ins Tal. Ebenfalls wird die Seilbahn von Downhill-Bikern genutzt, die anschliessend auf dem extra für sie angelegten Trail hinunterfahren. «Die Dowhnhiller kommen auch bei nassem Wetter», so der Mitarbeiter. Nur wenn es sehr feucht sei, werde die Strecke manchmal wegen Sicherheitsgründen gesperrt.

Beliebter Trainingsort für Gleitschirmpiloten

Die Haldibahn transportiert aber nicht nur Wanderer und Velofahrer. Auch bei Gleitschirmpiloten ist der Weiler oberhalb von Schattdorf beliebt. Start und Landung befinden sich in der Nähe der Stationen. Immer wieder kommen sogar Gleitschirmschulen, um mit ihren Leuten hier zu trainieren. Doch im Sommer ist es auf dem sonnigen Haldi vielen Wanderern zu heiss. Die Hauptsaison startet deshalb im Herbst.

Die Umfrage zeigt: Es ist bislang kein guter Sommer. Doch anhand der vielen Regentage besser als erwartet. Bleibt also zu hoffen, dass die Niederschläge demnächst weniger werden.