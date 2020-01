Regierung stützt Haus Magdalena Der Regierungsrat sieht im christlichen Hintergrund des Hauses Magdalena kein Hindernis für öffentliche Aufträge. Christian Tschümperlin 28.01.2020, 19.19 Uhr

Der Regierungsrat vertraut dem Haus Magdalena in Schattdorf: Die Notfallunterbringung für Kinder und Jugendliche im Kanton Uri soll wie vorgesehen von der sozialen Institution mit christlichem Hintergrund erbracht werden. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage von SP-Landrätin Nora Sommer aus Altdorf verteidigt er seinen Entscheid. Diese war mit fünf Fragen an die Regierung gelangt.