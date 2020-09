Porträt «Regierungsrat ist überhaupt keine One-Man-Show»: Daniel Furrer ist seit 100 Tagen Justizdirektor Der Erstfelder CVP-Politiker hat sich in seine Wunschdirektion eingearbeitet. Ein wichtiger Schwerpunkt seiner Arbeit bildet das Tourismusresort. Markus Zwyssig 08.09.2020, 05.00 Uhr

Die Tür steht offen. Daniel Furrers Büro am Rathausplatz ist hell und freundlich eingerichtet. An der Wand hängen zwei Landschaftsbilder, die seine Mutter gemalt hat. Nicht nur das Ambiente stimmt. Auch der Start in die Regierungstätigkeit habe gut geklappt, sagt Daniel Furrer. Die ersten Tage als Justizdirektor nutzte er, um sich einzuarbeiten.

Als langjähriger Landrat sei er mit vielem vertraut, obwohl der Wechsel von der Parlamentarier- zur Regierungsbank einen Unterschied mache, so der 49-jährige Erstfelder. Das Amt sei herausfordernd, spannend, intensiv – aber es mache ihm auch Freude. «Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Juristen oder kommen aus der Raumplanung. Ich bin Bauer und davon gibt es nur einen in der Direktion.» Das habe die Einarbeitung erleichtert und geholfen, dass er rasch einen Überblick finde. Er könne auf engagierte und kompetente Mitarbeiter zählen.



Justizdirektor Daniel Furrer in seinem Büro im Haus Huber im Haus Huber am Rathausplatz in Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 3. September 2020)

Andermatt hat spürbare Wirkung auf den ganzen Kanton

«Die Justizdirektion ist meine Wunschdirektion», sagt Furrer. Die Aufgaben seien vielfältig. Hohe Priorität wird das Tourismusresort Andermatt haben. Furrer leitet den regierungsrätlichen Ausschuss. Er habe bereits mit vielen Akteuren vertiefte Gespräche geführt und Kontakte geknüpft.

Spannend findet er dabei, dass das Grossprojekt in Andermatt eine spürbare Wirkung auch für den restlichen Kanton hat. So befürwortet er das Projekt einer Sporthalle in Silenen. «Da entsteht ein eigentliches Dienstleistungszentrum.» Auch in Flüelen hofft er, dass das Projekt umgesetzt werden kann. Das seien wichtige Impulse für die Regionen.



Ein weiterer Schwerpunkt ist für Furrer die Raumplanung. Die Richtplananpassung steht vor der Türe. Das Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal sei vom Bund massiv unterstützt worden und habe grosse Impulse ausgelöst. Mit der West-Ost-Verbindung und mit neuen Velowegen stünden die nächsten Projekte an.



Furrer bezeichnet es als Privileg, dass er als Regierungsrat aktiv an der Zukunft des Kantons mitarbeiten kann. Er könne sich einbringen und seine Schwerpunkte setzen. Die grosse Aufgabe sei aber auch mit viel Verantwortung verbunden.

Als junger Landrat hat er in der Justizkommission mitgewirkt und sich mit dem Richtplan und der Baugesetzgebung befasst. «Die Raumplanung hat mich nie mehr losgelassen», blickt Furrer zurück. So war er in Erstfeld – eine Stufe tiefer – in der Ortsplanungskommission tätig. Dabei merkte Furrer, dass das, was in der Politik beschlossen werde, auch eine konkrete Wirkung habe. Ein weiteres wichtiges politisches Anliegen sind für Furrer die Finanzen. Im Landrat präsidierte er die Finanzkommission, ebenso wie die Kantonalbankkommission.



Bei der Arbeit mit seinen Regierungskollegen liege der Fokus bei der Sachpolitik, bei den Bedürfnissen und Herausforderungen des Kantons. «Jeder Regierungsrat bringt Fachwissen mit aus seiner Direktion.» Das Gedankengut der CVP spiele bei dem, was er in der Direktion und im Regierungsrat einbringe, sicher auch mit. Das sei schon im Landrat so gewesen. Bei den Regierungsratssitzungen komme alles auf den Tisch. «Aber zum Schluss haben alle die Meinung des Gremiums zu vertreten, auch wenn man es persönlich vielleicht anders sieht.»



Feierabend bedeutet für Regierungsrat nicht frei

Furrer konzentriert sich auf die Aufgabe als Regierungsrat. Seinen Landwirtschaftsbetrieb hat er umgestellt und teilweise verpachtet. «Wir werden weitere Anpassungen machen im Betrieb», sagt er. Sein neues Amt sei sehr zeitintensiv: «Regierungsrat zu sein ist kein Job, bei dem man abends um 17 Uhr die Türe schliessen und am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder öffnen kann.» Den Auftrag der Wähler will er wahrnehmen und sich für Uri einsetzen.

Einsetzen will sich der Justizdirektor aber auch für seine Mitarbeiter. Moderne Kommunikationsmittel wie Teams oder Skype seien gut und recht, würden aber nie das persönliche Gespräch ersetzen. «Es ist ein sehr kurzer Weg zu mir.» Er vertrete zwar seine Direktion nach aussen. Aber: «Regierungsrat zu sein ist überhaupt keine One-Man-Show.» Ohne motivierte Mitarbeiter gehe es nicht. Seine Tür steht auch für sie offen, wie dies auch bei unserem Besuch der Fall war.