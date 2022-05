Uri Regierungsrat zu Gast in Attinghausen «Extra muros» hielt der Urner Regierungsrat am Dienstag seine ordentliche Sitzung ab – diesmal in Attinghausen. Man sprach mit dem Gemeinderat über viele laufende Projekte. 18.05.2022, 18.55 Uhr

Das Gruppenbild der Delegation des Gemeinderats von Attinghausen und des Regierungsrats. Bild: PD

Der Regierungsrat hielt am vergangenen Dienstag seine ordentliche Sitzung in Attinghausen ab. Mit dem Tagungsort «extra muros», also ausserhalb des Rathauses in Altdorf, will der Regierungsrat den Gedankenaustausch mit den Gemeindebehörden noch intensiver pflegen, wie dieser in einer Mitteilung schreibt.