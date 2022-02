Regiofinals Luzern Erfolgreiche Urner Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen An den Regiofinals zählen für die jungen Schützinnen und Schützen für einmal nicht nur die Punkte beim Schiessen, hier können sie sich auch polysportiv mit den Altersgenossen messen. 27.02.2022, 16.08 Uhr

Das Gewehr-Team (von links): Nick Püntener, Fynn Schnellmann, Marc Odermatt, Carlo Wipfli, David Simmen, Moritz Raab, David Meyer und Silja Arnold. Bild: PD

Der jeweils im Frühling und Herbst durchgeführte Wettkampf, organisiert vom Schweizer Schiesssportverband, dient der Talentsichtung. Die besten Teilnehmenden der J+S-Kurse sollen sich an einem schweizerischen Final gegenseitig messen. Mittels dreier Testschiessen qualifizierten sich die besten Sportlerinnen und Sportler aus der Region Mitte mit Aargau, Zürich, Zentralschweiz und Tessin zum Regio-Final in Luzern. Die Besonderheiten des Regiofinals liegen aber nicht nur in den verschiedenen altersgerechten Ausbildungsstufen beim Schiessen, sondern auch bei der sportmotorischen Förderung. Alle Teilnehmenden unter 15 Jahren absolvieren einen polysportiven Parcours. Darin sind ein konditioneller Teil mit Kraft und Ausdauer sowie ein koordinativer Teil mit Balance und Zielwurf enthalten.

Am Regio-Final der Jugendlichen in Luzern starteten dank sehr guter Nachwuchsarbeit eine erfreuliche Anzahl Urnerinnen und Urner, darunter in der Gewehrkategorie Nick Püntener, Fynn Schnellmann, Marc Odermatt, Carlo Wipfli, David Simmen, Moritz Raab, David Meyer und Silja Arnold. Auch bei den Pistolenschützen qualifizierten sich mit Massimo Cometa, Alexandra Schultz und John Hagen eine Athletin und zwei Athleten mit entsprechenden Ambitionen.

Auch gute Leistungen im polysportiven Bereich

Nebst dem Schiessprogramm zeigten sich die meisten Urner Nachwuchsleute auch im polysportiven Bereich von ihrer besten Seite. Auch hier war die Konzentration zu spüren: Die qualifizierten Urnerinnen und Urner strengten sich sichtlich an, verglichen Punkte und versuchten, im zweiten Anlauf noch etwas höher zu springen oder noch etwas weiter zu balancieren.

Nach Abschluss des Schiessprogramms sowie des polysportiven Teils qualifizierten sich in der jeweiligen Kategorie die besten acht Athletinnen und Athleten für den Final. Eine sehr gute Leistung im Schiessen wie auch im polysportiven Teil zeigte Carlo Wipfli, welcher sich vor dem Final in der Kategorie U15 an die Spitze setzte. Auch Silja Arnold schoss sich gleich bei ihrer ersten Teilnahme als 7. in den Final. Die Urner zeigten auch dort ihre Stärke und konnten mit der Spitze mithalten. Carlo Wipfli verpasste als 4. nur knapp das Podest, Silja Arnold konnte mit dem 7. Schlussrang ihre Position halten. Moritz Raab mit Rang 13 und David Meyer mit dem 18. Rang komplettierten die Rangliste in der Kategorie U15.

Trainingsleistungen bestätigt

Auch die übrigen Urner Gewehrschützen konnten ihre Trainingsleistungen bestätigen. David Simmen zeigte vor allem im Schiessen eine gute Leistung und platzierte sich als 13. in der Rangliste der Kategorie U13. In der Kategorie U17 reichte es dem Urner Trio mit Marc Odermatt, Fynn Schnellmann und Nick Püntener mit den Rängen 11 bis 13 knapp nicht in den Final der besten acht Athleten.

Auch bei den Pistolenschützen verpasste Alexandra Schultz mit dem 4. Platz in der Kategorie U13 nur knapp das Podest, John Hagen komplettierte die Rangliste mit dem 7. Rang. In der Kategorie U15 mit beweglicher Auflage erreichte Massimo Cometa den 9. Rang.

Die jeweils besten Sportlerinnen und Sportler je Kategorie qualifizieren sich für den Schweizerischen Jugendfinal vom 12. und 13. März in Luzern. Dank ihrer tollen Resultate werden die folgenden Schützinnen und Schützen im Final dabei sein: Carlo Wipfli, Silja Arnold, Moritz Raab, Marc Odermatt, Fynn Schnellmann, Nick Püntener und Alexandra Schultz. Die nächsten Wochen werden nochmals intensiv genutzt, um sich für den Schweizerischen Jugendfinal vorzubereiten und sich von der besten Seite zu zeigen. (pd/mu)