RegionalFussball David Cos-Gayon geht: FC Schattdorf muss sich auf Trainiersuche begeben Wegen eines Stellen- und Wohnortwechsels verlässt der bisherige Trainer die 1. Mannschaft des FC Schattdorf. 27.01.2021, 14.33 Uhr

David Cos-Gayon verlässt den FC Schattdorf. Bild: PD

(pd/RIN) Der bisherige Trainer der 1. Mannschaft des FC Schattdorf, David Cos-Gayon, wird infolge Stellen- und Wohnortwechsel nach der Saison 2020/2021 nicht mehr an der Seitenlinie des FC Schattdorf stehen. Dies teilte der Fussballverein am vergangenen Montagabend mit. Cos-Gayon zieht von seinem bisherigen Wohnort Malters in den Kanton Solothurn um. Er habe das Schattdorfer Fanionteam in den vergangenen eineinhalb Jahren äusserst erfolgreich geführt und war mit diesem zurzeit auf dem dritten Zwischenplatz der 2. Liga regional rangiert.