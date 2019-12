Markus Regli kandidiert als Landrat für die CVP Andermatt-Ursern Frieda Steffen wird 2020 als Landrätin zurücktreten. Die CVP Andermatt-Ursern will den Sitz mit Markus Regli verteidigen. 05.12.2019, 05.00 Uhr

Der 56-jährige CVP-Politiker wird für den Landrat antreten. Bild: PD

(jb) Politik Landrätin Frieda Steffen wird 2020 nach zwölf Jahren im Urner Kantonsparlament ihr Amt niederlegen. Die CVP-Ortspartei Andermatt-Ursern möchte ihren Sitz mit Markus Regli verteidigen. Der 56-jährige ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne. Regli bringt gemäss einer Mitteilung der Partei grosse Erfahrungen aus Beruf, Sport und ehrenamtlichen Tätigkeiten mit. Zudem sei er gut vernetzt – etwa als Mitglied des Urner Botschafternetzes.

Seit 2017 arbeitet Regli in leitender Funktion im Immobilienbereich beim Armeelogistikcenter Monteceneri. Von 2002 bis 2003 war er Kommandant des Festungswachtkorps Region 5 in Andermatt, danach während zweier Jahre Leiter des Armeestützpunkts Andermatt sowie technischer Projektleiter der CISM-Skiweltmeisterschaften. Von 2006 bis 2017 war er zudem Chef des Grossprojekts Andermatt/Armeestützpunkt/Goms. Im Militär trägt er den Rang eines Obersts.

Daneben hat sich Regli mehrere Jahre in der Gemeinde Andermatt als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission engagiert. Zudem liess er sich am Verbandsmanagementinstitut der Universität Fribourg respektive von Swiss Olympic zum Sportmanager ausbilden.

Ein Macher im Dienste des Wintersports

In Sportkreisen ist der Landratskandidat ein Begriff: Markus Regli gehört zu den Wegbereitern des Schweizer Biathlons. Um die Jahrtausendwende war die Sportart in der Schweiz praktisch inexistent, gegen den damaligen Verband lief gar ein Konkursverfahren. Dann übernahm Markus Regli das Zepter, integrierte die Sportart in den Schweizerischen Ski-Verband und war fünfzehn Jahre lang als ehrenamtlicher Disziplinen-Chef bei Swiss-Ski engagiert und führte die Schweizer Athleten zu den ersten grossen Erfolgen. Markus Regli gehörte auch zu den Mitinitianten des Armeestützpunktes Andermatt, war der Hauptverantwortliche für den Bau der Biathlonanlage in Realp und Leiter des Biathlonleistungszentrums in Realp.

Die CVP-Ortspartei Andermatt-Ursern und die CVP Uri sind daher überzeugt, dass mit Markus Regli genau die richtige Person gefunden werden konnte, um Andermatt und das Urserntal künftig auf kantonaler Ebene zu vertreten. Die Landratswahlen finden am 8. März 2020 statt.