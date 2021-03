Reisen Reiseprofi Daniel Roduner machte den Selbstversuch und flog trotz Corona nach Kenia Reisebüro-Chef Daniel Roduner aus Ennetbürgen machte Ferien in Kenia. Er wollte wissen, ob internationale Reisen trotz Pandemie möglich sind. Sein Trip verlief ohne schlimme Zwischenfälle. Dennoch: Das EDA empfiehlt weiter, auf nicht notwendige Auslandsreisen zu verzichten. Christian Tschümperlin 14.03.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aussage ist klar. Der Bundesrat empfiehlt, weiterhin auf nicht dringliche Auslandreisen zu verzichten. Trotzdem wollte es Daniel Roduner, Inhaber des Reisebüros Port-Air AG in Ennetbürgen, wissen und mitten in der Pandemie nach Kenia fliegen. Obwohl das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) aktuell schreibt, «dass im ganzen Land politische Spannungen herrschen.» Reisezentren gelten aber als sicher und die Weltgesundheitsorganisation schätzt das Infektionsgeschehen für Kenia als moderat ein. «Ich wollte es selber wissen und startete zum Jahresbeginn einen Selbstversuch», berichtet er aktuell kurz nach seiner Rückkehr aus Kenia.

Daniel Roduner bezeichnet sein Kenia-Experiment als Erfolg. Bilder: PD

Im Vorfeld machte er sich durchaus Sorgen. Ihn beschäftigten Fragen wie: Muss ich Angst haben, werden Schutzkonzepte umgesetzt oder muss ich mich dafür schämen? Nach der Reise zieht Roduner sein Fazit: «Nein.»

Die Vorbereitungen verliefen unkompliziert

Gebucht hat der Reiseprofi nur sieben Tage vor Abflug Richtung Afrika. Dafür benötigte er zwei Dinge: ein Visum für Kenia und eine Gesundheitsdeklaration. «Beides war unkompliziert online zu erledigen.» Den Termin für den PCR-Test vereinbarte er am Kantonsspital Stans. «Ich hoffte auf ein negatives Ergebnis, das dann am nächsten Morgen eintraf.» Es konnte losgehen.

Daniel Roduner aus Ennetbürgen zeigte sich im Februar wagemutig: Trotz Lockdown reiste er nach Kenia.

Der Terminal 2 des Flughafens Zürich war an dem Freitagnachmittag im Februar fast menschenleer. Das Personal am Schalter von Qatar Airways kontrollierte die Dokumente. Das Boarding konnte starten. «Der Flug war sehr angenehm. Das Personal gab sich Mühe.» Die Airbus 350 alles andere als ausgelastet. Nur gerade ein Viertel der Plätze war besetzt. «An Bord die Maske zu tragen, war überhaupt kein Problem.» Nach Zwischenstopps in Doha Qatar und Nairobi landete er nach 17 Stunden Flugreise in Mombasa. Zu Roduners Überraschung hatten die Shops am Flughafen offen. «Die Einreisebehörden kontrollierten sehr seriös.»

Auf der Fahrt in den Süden zur Grenze zu Tansania lief Roduners Fotoapparat heiss.

Sein Fahrer begrüsste ihn vor dem Airport mit Maske und Sonnenbrille. Er bot ihm Desinfektionsmittel an. «Die waren super vorbereitet», sagt Roduner.

Ein Safari-Trip wie aus dem Kinderbuch

Auf der rund zweistündigen Fahrt in den Süden passierte Roduner viele Checkpoints und Märkte – «Ich sah das typische Kenia.» Begeistert war er auch von seinem Bungalow: «Die Anlage ist nur zehn Meter vom Meer entfernt. Für mich gab es vom Koch jeden Abend frischen Fisch. Die beiden Besitzer des Hotels haben sich herzlich um mich gekümmert.» Das Zimmermädchen schenkte ihm und seiner Gattin ein afrikanisches Umhängetuch. «Es war ein Traum. Corona habe ich fast vergessen.»

Im Bungalow liess er sich als einer der wenigen Gäste von den kenianischen Kochkünsten verwöhnen.

Weil sich die Kenianer sehr diszipliniert an die Schutzmassnahmen halten, verzeichnet das kleine Dorf nur einen Coronatoten seit zwölf Monaten. Vor der Rückreise nahm ihm dann eine Person in Schutzkleidung im Diani Beach Hospital die Abstriche ab. «Am nächsten Tag war das Zertifikat auf meinem E-Mail.» Alle Dokumente wurden vor dem Abflug mit Qatar Airways in Nairobi genaustens geprüft. «Kein Passagier betrat das Terminal ohne negativen Test.» Ganz anders seine Erfahrung nach der Ankunft in Zürich: «Am Flughafen Kloten interessierte sich niemand für den PCR-Test.»

Es braucht Glück

Zu den internationalen Destinationen, in die man gemäss dem Reisespezialisten aktuell relativ leicht einreisen kann, zählen die Dominikanische Republik, Cancun in Mexico, Costa Rica oder Ägypten.

Iwan Berger vom Reisebüro Rilex mahnt bei internationalen Reisen zur Vorsicht. Wagemutige könnten es zwar probieren – unter Inkaufnahme entsprechender Risiken.

Iwan Berger vom Reisebüro Rilex, unter anderem präsent in Altdorf, kennt den Reiz der Ferne. Er mahnt aber aktuell beim Buchen von internationalen Reisen zur Vorsicht: «Wer unbedingt ins Ausland verreisen möchte, kann es sicherlich probieren.» Man müsse sich aber über das Zeitfenster im Klaren sein. «Wer einen kurzfristigen Trip ins richtige Land bucht, kann Glück haben.»



Allenfalls müsse man je nach wechselnder Lage eine Quarantäne in Kauf nehmen. Wem es gelingt, der kann sich aber auf ein unvergessliches Erlebnis freuen: Berger besuchte im Oktober die Südtürkei mit der Familie. Er spricht von «1A-Ferien»: «Man hat einfach extrem viel Platz. Das macht es angenehm zu reisen. Der Service ist zudem momentan überdurchschnittlich.»

Im April will Berger zudem Ägypten besuchen. «Es tut gut, wegzugehen und abzuschalten. Buchungen, die zu langfristig erfolgen, können aber heikel werden.»

Die aktuelle Krise sieht Berger durchaus auch als Chance. «Wir haben bei den Leuten an Vertrauen gewonnen. Wenn internationales Reisen komplizierter wird, ist es gut, einen Ansprechpartner zu haben.» So sei man in der Coronazeit für die Reisenden da gewesen und habe Rückreisen organisieren können oder Umbuchungen vorgenommen.

Die Schwierigkeiten der Reisebranche: Aufblasbares Poolspielzeug am Pool eines tropischen Resorts, in dem Gesichtsmasken getragen werden müssen und die Regel von zwei Meter Abstand gilt.

Bei Rilex Altdorf erwartet man, dass es in naher Zukunft zu einer Bereinigung in der Reisebranche kommen wird. «Diese Bereinigung ist leider schon einige Jahre im Gange und wird sich durch die Krise noch beschleunigen. Es wird bald weniger Reisebüros geben.» Aber immerhin:

«Diejenigen Reisebüros, die bestehen, werden dafür umso mehr ihre Berechtigung haben.»

Berger hofft darauf, dass es im Sommer wieder «super Bedingungen» für Auslandsreisen herrschen. «Sonst drehen die Leute durch. Voraussetzung ist aber, dass die Impfkampagnen halten, was sie versprechen.»

Kunden, die weinen, Reisebüros, die bangen

Die anhaltenden Reisebeschränkungen treffen Veranstalter von Gruppenreisen besonders hart. Das Familienunternehmen Wirz Travel in Sarnen ist einer von ihnen. «Wir sind seit einem Jahr praktisch arbeitslos», sagt Operations Manager Lisa Wirz.

Sie nennen sich die drei Musketiere. Von links Familie Wirz: Annalise, Johann Peter und Lisa an einer Reise-Präsentation in Sarnen 2019. Bild: PD

Die Liste der abgeblasenen Gruppenreisen ist lang, sehr lang: Österreich, Indien, Japan, Namibia-Botswana und vor allem auch Kreuzfahrten sind nur einige der angesagten, aber nie durchgeführten internationalen Ausflüge. Sie sagt:

«Entweder wurden die Flüge annulliert, die Landesgrenzen geschlossen oder wegen Quarantäne-Regeln verunmöglicht. Wir haben Kunden, die am Telefon weinen.»

Wirz Travel führt Reisen in der Gruppengrösse von 20 bis 30 Personen durch. «Gerade für Alleinstehende sind die aktuellen Reisebeschränkungen hart. Sie versauern.»

Die Hoffnung nicht aufgeben

Wirz Travel ist ein Familienunternehmen, das seit 32 Jahren Bestand hat. «Wir kamen unverschuldet in diese Situation. Das tut weh.» Auch Lisa Wirz befürchtet, dass es bald zu vielen Konkursen in der Reisebranche kommen könnte. Noch will man beim Gruppenreise-Veranstalter aber nicht aufgeben. Der Familienbetrieb hofft, dass man wenigstens dieses Jahr zwei, drei Europa-Reisen durchführen kann.

Sorgen macht sich Wirz um die Situation der lokalen Reiseleiter in jenen fernen Ländern, die unter anderem auch für die Durchführung der Wirz-Reisen vor Ort zuständig sind:

«Die Lage in Ländern wie Thailand oder in Afrika ist katastrophal. Den Menschen wurde ihre Existenzgrundlage entzogen.»

Wirz Travel hat nun einen Onlineshop unter dem Label jptradingpost.ch aufgebaut, in dem man unter anderem Produkte aus Sri Lanka kaufen kann, um die lokalen Reiseleiter und deren Familie zu unterstützen.

Ein «Whats Next?» Strassensignal in Brasilien. Genau vor dieser Frage steht die Reiseindustrie: Wie geht es weiter?

Trotz eigentlicher «Arbeitslosigkeit»: Die Arbeit geht Wirz Travel vorläufig nicht aus. «Dass ständige Verschieben von Reisen – vom letzten Frühling in den Herbst, vom Herbst in den aktuellen Frühling und jetzt wieder in den Herbst – ist aufwendig.» Und was erhofft sich Lisa Wirz von der Zukunft? Sie verrät:

«Die Reisebranche braucht Planungssicherheit und Perspektiven! Ohne das kommen wir nicht mehr auf die Beine.»