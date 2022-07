Reiseverkehr Vom Berg- zum Staudorf: Wassner fühlen sich von Verkehr geplagt Wassen bekommt in der Reisezeit viel Verkehr ab, was zu unangenehmen Situationen führt. Ein Augenschein vor Ort. Florian Arnold Jetzt kommentieren 27.07.2022, 17.45 Uhr

Frische Luft und Kuhglockenbegleitung im Hintergrund: So würde man sich einen Samstagmorgen in einem Bergdorf vorstellen. In Wassen sieht das anders aus: In der Luft liegt eine permanente Note von Abgas, und um sich zu unterhalten, muss man etwas lauter sprechen. Auto reiht sich an Auto. Die Nummernschilder gehören zu Deutschland, Italien, Frankreich, der Niederlande, neben wenigen Urnern sieht man Zürcher, Schwyzer, Solothurner, Berner, Zuger.

Durch den Stau auf der Autobahn herrscht auch auf der Kantonsstrasse durch Wassen viel Verkehr. Bild: Florian Arnold (Wassen, 23. Juli 2022)

Die wenigsten haben Wassen oder Göschenen zum Ziel: Vor allem wollen sie dem Stau auf der Autobahn A2 ausweichen, der schon mehrere Kilometer beträgt, wie man vom Schulhaus aus beobachtet. Und das schon um 9 Uhr. Im Verlauf des Tags wird der Verkehr auch auf der Kantonsstrasse ins Stocken kommen und die vermeintliche Stauvermeidung hinfällig machen.

Genau daran stört sich Familienvater Patrick Walker. «Die Ausweichmöglichkeit zur Autobahn führt immer wieder zu Ausnahmesituationen auf der Kantonsstrasse», erzählt der in Wassen Wohnhafte. Er mahnt:

«Es gibt keine Möglichkeit für Rettungsfahrzeuge, für Ambulanzen, Feuerwehr und Polizei, Gebiete zwischen Erstfeld und Göschenen im Notfall zu erreichen. Das ist fahrlässig!»

Walker, selbst ehemaliger Feuerwehrkommandant und heute Mitglied des Gemeindeführungsstabs, denkt etwa an ein Feuer während der jetzigen Trockenperiode – nicht auszudenken, wenn die Feuerwehr auf der Kantonsstrasse stecken bliebe. «Das setzt auch Fahrer von Rettungsfahrzeugen unter Stress, die ihre Verantwortung wahrnehmen möchten, aber im Stau stecken bleiben würden.» Daneben habe die Lebensqualität in Wassen stark gelitten. Vom Meiental aus erkenne man eine Smog-Glocke über dem Dorf.

Zu verstopften Strassen kommt Dreistigkeit

Vor dem Dorfladen Volg raucht ein Pensionär seine Zigarette fertig. Auf die Stausituation angesprochen, verwirft er die Hände. «Es wird jedes Jahr schlimmer», sagt er. Dieses Jahr habe es im Juni begonnen.

«Es gibt keinen Tag, an dem es nicht staut.»

Und die Leidtragenden seien die Einwohnerinnen und Einwohner von Wassen. Neben verstopften Strassen, dem Lärm und den Abgasen störe ihn «die Dreistigkeit, die gewisse Leute haben.» Immer wieder beobachte er, dass Reisende kurzum anhielten und im Freien «ihr Geschäft» erledigten, an Hauswände oder über die Böschung hinunter, statt ein WC zu suchen.

Doch der starke Reiseverkehr hat auch seine anderen Seiten. Im kleinen «Volg» ist einiges los. Wanderer suchen nach Getränken und Sonnencreme, andere – sie sprechen Italienisch und Holländisch – gönnen sich eine Zwischenmahlzeit. «Im Laden ist es schön, so zu arbeiten», sagt die junge Verkäuferin, welche im Meiental wohnt. «Aber sobald man den Laden verlässt, hört der Spass auf. Manchmal kommt man nicht über die Strasse, weil niemand anhält.» Das sei eine Belastung für die Bevölkerung.

Wassen hat mit viel Verkehr zu kämpfen. Manchmal haben es die Notfallorganisationen schwer, auf der Kantonsstrasse vorwärts zu kommen. Diesmal hat es das Ambulanzfahrzeug geschafft, wie das Bild zeigt. Bild: Florian Arnold (Wassen, 23. Juli 2022)

Zimmer sind gut besetzt

Die Gartenterrasse des Hotels Gerig ist noch etwas leer an diesem Morgen. Vier Velofahrer machen einen Zwischenhalt, bis es gegen Sustenpass gehen soll. An einem andern Tisch sitzen zwei Frauen, offenbar Einheimische. Wirtin Judith Lampart, die gerade in der Küche Gemüse rüstet, hat ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Stau im Sommer. «Rein vom Geschäft her ist es gut für uns», sagt sie. In den Sommermonaten seien die Zimmer gut besetzt. «Viele machen einen Zwischenhalt auf ihrer Reise in den Süden oder retour.» Lampart räumt aber ein:

«Als Privatperson ist es nicht auszuhalten.»

Dabei stört sie sich vor allem an der verstopften Kantonsstrasse. Manchmal sei es nicht möglich, mit dem Auto überhaupt erst auf die Strasse einzubiegen, weil niemand anhalte. Sie schildert:

«Wenn ich einen Termin habe, weiss ich nie, ob ich pünktlich bin. Und kleine Erledigungen brauchen manchmal Stunden.»

Auch habe sie schon erlebt, dass Stammkundinnen und -kunden vom Altersheim auf der anderen Strassenseite ihren täglichen Besuch ausgelassen hätten, weil sie einfach nicht über die Strasse gekommen seien.

Graubünden habe es geschafft

Vor dem Seniorenzentrum Oberes Reusstal mitten im Dorf ist an diesem Morgen ein Ambulanzfahrzeug parkiert: Noch einmal dürfte die betroffene Person Glück gehabt haben. Für den Wassner Patrick Walker ist aber klar, dass sich etwas ändern muss. Seiner Einschätzung nach geht die Polizei nicht so weit, wie sie könnte. Er verweist etwa auf Graubünden: Dort wurden um die Osterzeit in einem Pilotprojekt die Dörfer rigoros vor dem Durchgangsverkehr geschützt. «Die Bündner Situation kann in vielerlei Hinsicht nicht mit der Urner Situation verglichen werden», heisst es auf Anfrage bei der Urner Polizei. «Es werden zwar Dosierungen gemacht», anerkennt Walker, «wenn man aber den Verkehr hier anschaut, sieht es so aus, als nützten sie nichts.» Gespannt wartet er nun auf weitere Optimierungen der Polizei, wie diese angekündigt sind.

