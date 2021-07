Das neue Hotel Klausenpass ist eröffnet

Reportage Ein neues Kapitel: Das Hotel Klausenpass kommt bei den Gästen gut an Viele Gäste, Sonnenschein, aber zu wenig Servicepersonal. Das Hotel Klausenpass hat seit Juli eröffnet. Christian Tschümperlin 24.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Betriebsleiterin Beatrice Arnold (rechts) mit ihrer Stellvertreterin Bernadette Schuler anfangs Juli. Hier warteten sie noch auf die Sonne. Bild: Urs Hanhart (Klausenpass, 1. Juli 2021)

Eine grosse Schlange an Autos und Töffs hat hier ein Plätzchen gefunden. Es sind Nummern aus dem In- und dem Ausland dabei. Schon von den Parkplätzen aus sind rege Gespräche und das Klimpern von Geschirr zu vernehmen. Die Geräusche stammen von der Terrasse des neuen Hotels Klausenpass. Die Sonne geisselt den Asphalt, es ist der dritte Donnerstag im Juli. Beinahe geht vergessen, dass der Betrieb ja erst seit drei Wochen läuft.

«Seit der Eröffnung des neuen Hotels hat die Zahl der Touristen gegenüber früher eher noch zugenommen», sagt Betriebsleiterin Beatrice Arnold. Die Ladestation für die E-Bikes wird rege genutzt, das Inventar des alten Hotels ist veräussert. Es ist viel los. Und in der Tat fehlt es am Servicepersonal und auch in der Küche fehlen noch je ein paar Hände.

«An dieser Lage war es noch nie einfach, genügend Leute zu finden. Wir suchen noch aktiv nach Mitarbeitern. Es spielen verschiedene Faktoren zusammen, wenn es darum geht, die Leute zu finden», so Beatrice Arnold. Beim Hotel Klausenpass arbeitet man bereichsübergreifend. Wer beispielsweise an der Rezeption arbeitet, hilft auch mal mit beim Tellertragen.

Bruno Knobel aus Laufen (stehend, rechts) und seine Gruppe von Bikerfreunden zeigt sich begeistert ab dem neuen Hotel Klausenpass. Bild: Christian Tschümperlin (Unterschächen, 23. Juli 2021)

Den Gästen jedenfalls gefällt es, wie Bruno Knobel aus Laufen in Basel-Land zu Protokoll gibt. «Ich bin begeistert, das Hotel ist super genial.» Knobel hat die vergangene Nacht in einem der neuen Zimmer des Hotels verbracht und kann die Übernachtung seiner Gruppe von Bikerfreunden nur wärmstens empfehlen. Knobel ist einer von mehreren Senioren, die sich auf dem Weg zum Urnerboden befindet und die bei der Rückkehr ebenfalls wie er selber zuvor im Hotel übernachten wird.

Hotel profitiert von Ausblick über das urchige Schächental

Die Zimmer im neuen Hotel Klausenpass kommen chic daher. Kombiniert wird viel heimeliges Holz mit einem schlichten, modernen Flair. Insgesamt stehen 14 Zimmer und total 30 Betten zur Verfügung. Der Ausblick über das Schächental kann sich sehen lassen.

Eines der Zimmer im neuen Hotel Klausenpass. Bild: Urs Hanhart

Die Badewanne steht mittendrin. Bild: Urs Hanhart

Auch in der Küche herrscht Hochbetrieb. Robert Ullrich bereitet unter den Argusaugen von Chefkoch René Gisler emsig einen grünen Salat zu, Ronny Breitenstein kümmert sich um einen Beinschinken.

Robert Ullrich bereitet in der Küche des Hotels Klausenpass den Salat vor. Bild: Christian Tschümperlin (Unterschächen, 23. Juli 2021)

Beim Buffet hängen zahlreiche Bilder des einstigen Klausenrennens, das erstmals 1923 durchgeführt wurde. Damals massen sich auf 20,5 Kilometern 90 Automobilfreunde. 30'000 Personen säumten den Strassenrand, wie Archivaufnahmen in einem im Jahr 1974 erschienenen Beitrag der Filmwochenschau zeigen.

Eigentlich hätte zum 100-Jahr-Jubiläum das Klausenrennen 2023 nochmals durchgeführt werden sollen. Wegen der Covid-Pandemie wird dies aber nicht funktionieren. Dies ergibt eine Nachfrage beim Verein Freunde des Klausenrennens. Und so bleiben diese Bilder im Parterre des Hotels Klausenpass die letzten Erinnerungen an das grosse Event.

Eine Kundin vor den Bildern zu den Klausenrennen, die ab 1923 durchgeführt wurden. Bild: Christian Tschümperlin (Unterschächen, 23. Juli 2021)

Das neue Hotel Klausenpass war für rund 5,6 Millionen Franken erbaut worden, nachdem das alte Hotel baufällig geworden war. Dieses stand auf geologisch instabilem Grund, weshalb eine Totalsanierung ausser Frage stand. Die Folge war, dass trotz zahlreicher Aufbesserungen das Abrutschen des Hotels nicht verhindert werden konnte. Der Verwaltungsrat und die Aktionäre hatten sich deshalb für die Weiterführung des Angebots in einem neuen Gebäude entschieden. Es ist eine hundertjährige Tradition, die damit weitergeführt wird. Mit einem neuen Kapitel.