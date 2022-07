Reportage: Wirten auf dem Gotthardpass

TeleZüri / gue

Reportage Er wirtet seit bald 10 Jahren auf dem Gotthardpass: «Es ist wirklich schön, so einen Betrieb zu führen» Wer mehr Zeit einplant und den Stau vor dem Tunnel meiden will, wählt die Route über den Pass. Dort wirtet seit bald 10 Jahren Marzio Eusebio. Der Tessiner zeigt «sein Reich» und die Schönheiten des Gotthardpasses. 24.07.2022, 05.00 Uhr

Für rund fünf Monate ist der Gotthardpass der Lebensmittelpunkt von Marzio Eusebio. Der Tessiner Wirt betreut dort oben auf 2091 Metern Höhe die beiden Unterkünfte Albergo und Hospiz, ein Lagerhaus, zwei Restaurants und einen Imbiss-Stand. Es ist nicht der einzige Betrieb von Eusebio, aber eines der schwierigeren.

«Es ist nicht der Betrieb, in dem man am meisten verdient», so der Wirt gegenüber dem Reportagemagazin «+41». Der Erfolg hänge sehr vom Wetter ab. «Aber für einen, der seinen Beruf liebt, ist es wirklich schön, so einen Betrieb zu führen.»

Die meisten Besucher sind auf der Durchreise. Wer allerdings nicht mehr so oft hier gesehen werde, sei das Militär. Soldaten seien nur noch vereinzelt Gäste von Eusebio. «Früher kam jeden Abend ein Festungsbataillon, um Pommes-Frites und Schnitzel zu essen.»

Stattdessen aber kehre hin und wieder auch Prominenz ein, wie etwa der deutsche Künstler Wolfgang Beltracchi, der während der Dreharbeiten anzutreffen ist. «Wir fahren jeweils über den Pass, weil wir es einfach schöner finden», sagt er. (gue)