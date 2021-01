Reportage Nach der Lawine bringt nun ein Lastschiff die Leute von der Isleten nach Flüelen Personen und Lebensmittel statt Sand und Kies: Das Lastschiff Gotthard ist derzeit in spezieller Mission unterwegs. Bruno Arnold 29.01.2021, 17.29 Uhr

Die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Isenthal musste am frühen Donnerstagmorgen wegen eines erneuten Niedergangs der Fischlauwi gesperrt werden (wir berichteten). Die Räumungsarbeiten konnten nicht sofort aufgenommen werden, da mit weiteren Lawinen gerechnet werden muss.

Bild: Kantonspolizei Uri

Damit die Leute dennoch verkehren können, ist nun ein Lastschiff zwischen der Isleten und Flüelen im Einsatz. «Heute habe ich einen ganz abenteuerlichen Schulweg», sagt Cynthia Czekalla lachend, nachdem sie am frühen Freitagmorgen in der geheizten Küche des Lastschiffs Gotthard Platz genommen hat. Die 24-jährige Lehrerin unterrichtet die 17 Kinder der 3. bis 6. Klasse der Primarschule Isenthal. «Normalerweise benötige ich mit meinem Auto rund 20 Minuten. Heute hat der Arbeitsweg etwas mehr als eine Stunde gedauert, da ich mehrmals umsteigen musste.» Kurz nach 6 Uhr ist sie mit ihrem Auto von Altdorf zum Bahnhof Flüelen gefahren. Danach ging es zu Fuss zum «Kompanyy»-Areal der Frima Arnold und Co. am Urnersee, dann weiter mit dem Nauen zur SGV-Schiffstation Isleten, und dann erneut zu Fuss zum Parkplatz beim Restaurant Seegarten. Schliesslich ging es von dort aus mit dem Auto einer Kollegin nach Isenthal. Obwohl die Altdorferin eine Stunde früher als üblich aus den Federn musste, bleibt sie ganz gelassen: «Einmal ein bisschen Abwechslung ist doch ganz amüsant, die Situation wird ja sicher nicht wochenlang andauern.»

Cynthia Czekalla hat einen abenteuerlichen Schulweg. Bilder: Bruno Arnold (Flüelen, 29. Januar 2021)

Vom Chef höchstpersönlich abgeholt

Auch Beat Stamm, der bei der Herb Systemtechnik AG in Erstfeld arbeitet, musste am Freitag umdisponieren: Per Fahrgemeinschaft ging es kurz nach 6.30 Uhr von Bauen zur Isleten und um 7 Uhr mit dem Nauen nach Flüelen. Dort wurde er von seinem Chef höchstpersönlich abgeholt und an den Arbeitsort chauffiert. Stamm nimmt die Situation locker – wie fast alle 26 Passagiere, die an diesem regnerischen Freitagmorgen an der Isleten auf den Nauen warten. «Für mich ist das kein Problem. Einmal etwas anderes», meint er kurz und bündig. Bevor der 32-jährige Bauener das Lastschiff nach Flüelen besteigt, packt er aber zuerst noch kräftig mit an. Er hilft, einige mit Brot, Gemüse, Milch und weiteren Lebensmitteln gefüllte Boxen auszuladen. Die Frischprodukte werden im Dorfladen Isenthal benötigt. Sie sind um 6 Uhr nach Flüelen geliefert und dort auf den Nauen umgeladen worden.

Bevor Schiffsführer Balz Bricker mit dem «Gotthard» wieder Kurs Richtung Flüelen nimmt, hievt er zusammen mit den Matrosen Manuel Moreira de Paiva und Yves Poletti noch sechs mit frischer Milch gefüllte Kannen auf den Nauen. Diese stammen aus dem Betrieb von Marcel Wipfli in Bolzbach. In Flüelen wartet bereits der einheimische Landwirt Paul Walker mit einem Fahrzeug, um die rund 120 Liter Milch zur Wyerallmend in Seedorf zu transportieren und dort in den Kühltank umzufüllen. Die Absprache zwischen Wipfli und Walker klappt hervorragend, der Milchtransport läuft wie geplant und gemäss abgesprochenem Zeitplan.

Schiffführer Balz Bricker und Matrose Manuel Moreira de Paiva.

Im Notfall ein Taxi-Boot anfordern

Zwischen Isleten und Bauen verkehrt während des ganzen Jahres kein Postauto, im Winter gibt es zudem nur einen einzigen Kurs auf dem Seeweg. Das Schiff verlässt die Station Isleten um 12.43 Uhr. Im Notfall kann ein privates Taxi-Boot angefordert werden. «Gerade heute sieht man wieder einmal deutlich, dass wir aufgeschmissen sind, wenn wir die Strasse nicht benützen können», sagt eine Frau auf der Fahrt mit dem «Gotthard» von der Isleten nach Flüelen. «Zum Glück hat man in Seedorf und Isenthal schnell und ideenreich reagiert. Dank der kurzfristig aufgegleisten morgendlichen Verbindung kann ich meinen Termin in Luzern doch noch problemlos einhalten.»

Auch Matthias Steinegger, Betriebsleiter der Arnold und Co., spricht von einem unbürokratischen Handeln in der Nachbargemeinde. «Der Chef des Gemeindeführungsstabs Seedorf hat mich am Donnerstagvormittag kontaktiert. Am Abend um 18 Uhr haben wir unser Lastschiff Gotthard bereits erstmals für Material- und Personentransporte von Flüelen zur Station Isleten und um 18.30 Uhr wieder zurück nach Flüelen eingesetzt.»

Motorschiff könnte startklar gemacht werden

«Ein Nauen ist natürlich nur eine Notlösung. Im Falle einer längeren Sperrung der Strasse könnten wir aber unser Motorschiff Wilhelm Tell, das zurzeit eingewintert ist, kurzfristig für einen Einsatz startklar machen», sagt Steinegger, der auch als Verwaltungsratspräsident der Schifffahrt Urnersee AG amtiert. Das Lastschiff Gotthard verkehrt, solange die Strasse gesperrt bleiben muss. Den Leuten, die mit dem «Gotthard» pendeln, wird empfohlen, der Witterung angepasste Kleider anzuziehen, da es nur ein paar wenige gedeckte Plätze für die höchstens 40 Passagiere gibt.

Die Passagiere verlassen das Lastschiff Gotthard in Flüelen.

Hinweis: Weitere Infos zur Strassensperrung und zum Lastschiff-Fahrplan gibt es unter www.seedorf-uri.ch.