Reportage Tell, Schweizer Fahnen und Pfefferspray: Wenn Coronaskeptiker in Altdorf demonstrieren Rund 500 Personen demonstrierten in Altdorf illegal gegen die Coronamassnahmen des Bundes. Sie tun dies friedlich wenn auch mit einigen irritierenden Botschaften. Ein Augenschein vor Ort. Philipp Wolf 11.04.2021, 17.53 Uhr

Demonstranten kletterten einige Male auf das Telldenkmal. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. April 2021)

Hunderte Menschen strömen an diesem Samstag auf den Altdorfer Rathausplatz, kapern das Denkmal Wilhelm Tells. Schweizer Fahnen werden geschwenkt, mehrmals die Nationalhymne angestimmt. Die Stimmung ist grösstenteils friedlich, Sachschaden entstand nach bisherigem Kenntnisstand der Urner Kantonspolizei keiner. Von Genf bis aus dem Thurgau sind sie angereist, um in die Fussstapfen des Schweizer Freiheitskämpfers zu treten.

Freiheit, das heisst auf dem Rathausplatz vor allem, keine Schutzmasken zu tragen. Wer dennoch eine auf hat, ist Polizist oder Medienschaffender. «He, zieh deine Maske ab!», wird einer Passantin nachgerufen. Wenn die anwesenden Coronaskeptiker während der illegalen Kundgebung Masken tragen, dann lediglich zur Vollendung eines Kostüms:

Eine Gruppe von knapp 20 schwarz gekleideten Demonstranten legen einen Kranz beim Telldenkmal nieder. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. April 2021)

Dennoch halten zahlreiche Demonstranten mit ihren Motiven zunächst hinter dem Berg. Man sei nicht hier, um zu protestieren. Man wolle lediglich dem Telldenkmal einen Besuch abstatten, sagt etwa ein älteres Ehepaar aus Genf, bevor es um eine Übersetzung einer Polizeidurchsage bittet. Wer den Platz nicht umgehend verlasse, riskiere eine Verzeigung, heisst es.

Immer wieder suchen Polizisten mit Demonstranten das Gespräch – und umgekehrt. Es wird respektvoll diskutiert, die Ordnungshüter hören sich die Anliegen der Anwesenden geduldig an und die allermeisten der Protestierenden bleiben höflich, obwohl sie mit den Anweisungen der Polizei nicht einverstanden sind.

Eine Frau Mitte 40 drückt Schaulustigen und Demonstranten derweil eifrig Flyer in die Hand, auf denen fragwürdige Informationen zu Covid-19 propagiert werden. Dennoch gibt sie zunächst an, zur Besichtigung des Telldenkmals hier zu sein. Auf die Flyer angesprochen sagt sie:

«Die hatte ich per Zufall im Rucksack.»

«Plandemie» und «Impfgenozid»

Andere zeigen ihre Absichten offener und tragen ihre Meinung auf Schildern zur Schau. Ein Mann, der schon kurz nach Mittag beim Telldenkmal steht, trägt ein Schild um den Hals mit Immanuel Kants Leitspruch der Aufklärung: «Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.» Zwei junge Erwachsene halten Schilder in die Höhe, auf denen von «Plandemie» die Rede ist. Auf anderen Schildern sind Rebellion oder «Impfgenozid» Thema. Forderungen in Bezug auf konkrete Massnahmen, beispielsweise die Öffnung der Bars und Restaurants oder die Auszahlung höherer Härtefallgelder, sucht man an diesem Nachmittag.

Einige Anwesende wettern gegen die Polizei, und dagegen, was diese repräsentiert. Im Zentrum der Demonstration etwa sagt ein kahl geschorener Mann mit tätowiertem Nacken, die Polizei würde nur auf eine Gelegenheit warten, Gewalt anzuwenden. Augenblicke später ruft er seinem Begleiter zu:

«Wenn die mich nur einmal anfassen, mache ich sie kaputt.»

Derweil stehen die Polizisten in Vollmontur einige Meter entfernt in Reih und Glied und beobachten das Geschehen.

Die Polizei als gemeinsamer Nenner

Versuche der Polizei, abermals zum Verlassen des Platzes aufzurufen, quittieren zahlreiche Demonstranten mit:

«Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!»

Dies, obschon laut Urner Kantonspolizei gerade einmal 500 Leute auf dem Rathausplatz zugegen sind. Aus der Anonymität der Menge kommen zudem ab und an Rufe wie «wir sind viel mehr als die», «schau, sie weichen zurück» oder «marschieren wir einfach auf sie los, die haben doch keine Chance».

Sobald sich die Polizei jedoch daran macht, aktiv zu werden und einen weiteren Räumungsversuch unternimmt, wendete sich die Stimmung umgehend. «Sie gehen auf friedliche Demonstranten los!» und «elender Polizeistaat» heisst es etwa.

Jubel wie an einem Fussballspiel

Zweimal gelingt es Gruppen von Demonstranten, den versammelten Polizisten aus Uri, Schwyz, Luzern und Zug die Räumung des Platzes zu vereiteln. Ein erstes Mal, als knapp zwanzig schwarz gekleidete Maskierte einen Trauerzug mimen und einen Kranz beim Telldenkmal ablegen. Ein zweites Mal, als eine Gruppe Tryychler einen Zug von mehreren 100 Demonstranten auf den Rathausplatz führt.

Diese Aktionen werden von den restlichen Anwesenden frenetisch gefeiert und beklatscht. Das Eintreffen der Tryychler wird bejubelt wie ein Tor an einem Fussballspiel. Die Demonstranten rufen «Liberté, Liberté, Liberté», als hätten die lautstarken Glocken die Polizisten in die Schranken gewiesen. Eine Bündner und mehrere Schweizer Fahnen werden geschwenkt. Abermals wird von einigen Leuten die Nationalhymne angestimmt.

«Freiheit, Liebe, keine Diktatur»

Kurz darauf setzt die Polizei «zum Selbstschutz», wie sie in einer Medienmitteilung schreibt, Pfefferspray gegen Teile der Demonstranten ein. Direkt vor dem Telldenkmal.

Die Polizei setzt einmal Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Urs Hanhart (Altdorf, 10. April 2021)

Dann rufen die Leute «Freiheit, Liebe, keine Diktatur!». Währenddessen trinken viele von ihnen Bier, einige essen Chips.

Wenig später zieht das Gros der Protestierenden friedlich ab in Richtung Bauernhof, wo die Kundgebung ursprünglich geplant war. Auf dem Weg dorthin erzählt man sich, wie man der Polizei Paroli geboten hat, und das erst noch beim Telldenkmal. Ein Demonstrant teilt diese Freude nicht gänzlich:

«Ich hätte gehofft, dass sich noch mehr Zentralschweizer im Geiste Wilhelm Tells gegen den Staat erhoben hätten.»