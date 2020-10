Interview «Eine Föhnlage, wie sie nur alle zehn Jahre vorkommt» – im Kanton Uri fiel so viel Regen wie sonst im ganzen Monat Oktober Innert 30 Stunden ist im Kanton Uri so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen Monat. Meteorologe Michael Krucker von Meteonews erklärt die spezielle Wetterkonstellation. René Meier 03.10.2020, 15.34 Uhr

Die Autobahn A-2 zwischen Beckenried und Erstfeld ist wegen Hochwasser gesperrt, nachdem die Reuss nach starken Regenfaellen ueber die Ufer getreten ist am Samstag, 3. Oktober 20230 in Seedorf im Kanton Uri. (KEYSTONE/Urs Flueeler). Urs Flueeler / KEYSTONE

Wie aussergewöhnlich war der starke Regen der letzten Stunden?

Michael Krucker: Die Niederschläge waren schon recht aussergewöhnlich, insbesondere in Richtung Alpen. Auf der Alpensüdseite sind in den letzten 30 Stunden 200 bis 400 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Diese Regenfront wurde auf die Alpennordseite ins Einzugsgebiet der Reuss hinübergeschoben.

Wie kam es zu diesem Starkregen?

Auf der Vorderseite des Tiefs Brigitte hat sich eine Föhnlage eingestellt. Die ganze Feuchtigkeit hat sich am Alpensüdhang gestaut und dann den Regen mit dem starken Südwind über den Alpenhauptkamm geschoben. Deshalb kam es zu diesen starken Regenfällen im Urnerland mit den Überschwemmungen als Folge. Innert kurzer Zeit ist viel Regen gefallen.

Ist das ein einmaliges Phänomen?

Nein, solche Tiefdrucklagen kommen recht häufig vor, insbesondere im Vorfeld einer Kaltfront. Speziell war, dass sich im Urnerland eine Föhnlage eingestellt hat, wie sie wohl nur alle zehn Jahre vorkommt. Das hat in der Folge zu diesen heftigen Regenfälle im Urner Oberland geführt.

Wieviel Regen ist in Uri gefallen?

In Andermatt sind in den letzten 30 Stunden 166 Liter Regen gefallen. Das ist schon ziemlich viel Regen, aber auf der Alpennordseite nicht rekordverdächtig. In Andermatt ist so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen Monat Oktober, im langjährigen Mittel fallen im Oktober in Andermatt 124 Liter Regen.

Wars das jetzt endlich mit dem vielen Regen?

Im Kanton Uri wird es noch ein paar Stunden dauern, bis die Bäche und Flüsse wieder zurückgehen, weil weiterhin noch viel Wasser vom Einzugsgebiet in die Reuss fliesst. Es wird jetzt aber auf der Alpennordseite nach dieser Front recht freundlich. Auch in den nächsten Tagen kann es immer wieder mal regnen, die ganz grossen Regenmengen sind aber nicht mehr zu erwarten.

Die Reuss tritt über die Ufer und überschwemmt die Autobahn A2. Kurz vor der Mündung in den Urner See ist die Reuss über die Ufer getreten. Die Reuss bei Seedorf Die Reuss bei der Mündung in den Urnersee Viele Leute wollten sich die überschwemmte Autobahn und die Reuss ansehen. Die Reussbrücke in Seedorf wurde zum Treffpunkt der Bevölkerung. Unterhalb der Autobahnauffahrt in Seedorf lief das Wasser über die Reuss in Richtung Naturschutzgebiet. Die Reuss lief kontrolliert über. Ein Bild von der Autobahnauffahrt in Flüelen Richtung Seelisberg. Kleinere Strassen sind wegen Hochwassergefahr nicht begehbar. Das Geländer auf der Reussbrücke wurde entfernt, damit Baumstämme ungehindert die Reuss hinabfliessen können. Die Autobahn A2 wurde in der Nacht auf Samstag vorsorglich gesperrt. Die Autobahn A2 ist überflutet mit Wasser. Dies gehört zum Hochwasserschutzkonzept von Uri. In Seedorf tritt die Reuss nach heftigen Regenfällen über die Ufer. Die Reuss führt sehr viel Wasser. Ein Feuerwehrmann im Gespräch mit einer Spaziergängerin. Die starken Regenfälle liessen den Pegel der Reuss ansteigen. Diverse Feuerwehren des Kantons Uri standen in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Die Feuerwehr bereitet die kontrollierte Überflutung vor. Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, Sturm- und Wasserschäden zu beheben und Sperren in Betrieb zu nehmen. Die Feuerwehr bereitet beim Interventionspunkt im Eyschachen in Altdorf die Barrikaden für die Kontrollierte Überflutung vor. Kein Verkehr am Samstagmorgen: Die Autobahn A2 ist zwischen Erstfeld und Beckenried gesperrt.

Urnerloch bei Andermatt

Reissende Reuss in der Schöllenen