Reportage Mit der Zahl der Gäste wachsen auch die Abfallberge im Reussdelta – unterwegs mit dem Aufräumer Beat Infanger schaut seit 13 Jahren am «Mississippi» zum Rechten. So viel Littering wie im Coronasommer hat er aber noch nie erlebt. Christian Tschümperlin 26.08.2020, 05.00 Uhr

Am «Mississippi» im Reussdelta reihen sich im Coronasommer nicht nur Sonnenschirme und Badetücher aneinander, es türmen sich auch die Abfallberge wie selten zuvor. Dies zum Ärger vieler Anwohner. Beim Kanton hat man Kenntnis von der Problematik. «Wir haben Anrufe und Briefe erhalten und sind natürlich für jeden Hinweis dankbar», sagt Georges Eich, Sekretär der Kommission für das Reussdelta. Das Litteringproblem beschränke sich nicht nur auf das Reussdelta. «Es hat sich um den ganzen Urnersee verschärft.» Zeit für einen Augenschein also.

Etwas abseits der Wege inspiziert Beat Infanger eine wilde Feuerstelle:

Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Er ist es, der im Auftrag der Kommission für das Reussdelta seit 13 Jahren im Naherholungsgebiet zum Rechten sorgt. «Diese Feuerstelle ist besonders heikel», sagt Infanger. Sie liegt nahe am Schilf und Unterholz, der Funken kann leicht überspringen. «Es kann vorkommen, dass ich die Feuerwehr rufen muss, um einen Waldbrand zu verhindern.»

Eigentlich kann sich die Infrastruktur im Reussdelta zeigen lassen: Nebst Gratis-WC und -Duschen findet man auch genügend fixe Feuerstellen vor. «Man muss einfach den Mut haben, sich bei einer anderen Feuerstelle anzuschliessen, wenn alle schon besetzt sind.» Fehlendes Holz lässt er als Argument für Eigenkonstruktionen nicht gelten: Fehlt dieses einmal, werden die Lager zackig wieder aufgefüllt.

Glasscherben und Kinder, die barfuss gehen

Am Fusse des Reussdelta-Turms stösst Infanger auf ein weiteres Ärgernis: Glasscherben liegen am Boden herum. Er blickt hoch zum Turm, von wo die Flasche wahrscheinlich hinuntergeworfen wurden. «Kinder laufen hier barfuss herum», sagt er konsterniert. Das Zusammenwischen solcher Scherben koste ihn oft Stunden. Ein Phänomen neuerer Art sind so genannte Einweggrille, die teilweise sogar in die Abfallbehälter geworfen werden. Er berichtet:

«Einmal geriet ein Kübel in Brand und ich musste den Grill ins ufernahe Wasser werfen.»

Der Attinghauser blickt auf einen intensiven Sommer zurück. «An Spitzenwochenenden nehme ich in anderen Jahren um die 500 Kilogramm Abfall aus dem Reussdelta mit. In diesem Sommer hat sich die Abfallmenge mehr als verdoppelt.» Die Jahresgesamtmenge an Abfall, exklusive PET und Glas, habe man schon im Juli erreicht.

Szenen von überfüllten Abfallbehältern waren während der Sommerferien keine Seltenheit. «Eigentlich würden sich genügend andere Abfallkübel in Sichtdistanz befinden, man müsste nur ein paar Meter gehen», sagt er. Infanger beginnt im Sommer jeden Morgen bereits um 6 Uhr mit der Entsorgung. «Damit der Mississippi um 9 Uhr, wenn die Gäste eintreffen, auch schön sauber ist.»

Bänke, die im See landen

Linda Kempf ist Mitarbeiterin der Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Unterstützt wird Infanger bei seiner Arbeit von der Natur- und Landschaftsschutzfachstelle der Justizdirektion. Am Augenschein beteiligt sich an diesem Morgen auch die Mitarbeiterin der Fachstelle, Linda Kempf. Sie hat schon ganze Möbelstücke aus Feuerstellen gezogen und berichtet von massiv verankerten Bänken, die in den See hinausgeworfen wurden. Für ein finanzielles Nachspiel sorgen aber die Sachschäden an der schmucken Limikolen-Plattform, die eigentlich der Beobachtung der gleichnamigen Vögel dient.

Kempf deutet auf ein mehr als faustgrosses Brandloch im Weidegeflecht der Plattform, das in der Nacht vom 1. August entstanden ist. Möglicherweise war ein Gasbrenner am Werk. Sie sagt:

«Das ist die gröbste der Sachbeschädigungen in diesem Sommer.»

Am Fenster finden sich zudem Brandspuren von Feuerwerkskörpern. «Die Plattform ist ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen, wenn es am Abend regnet.» Mit dem Zünden von Feuerwerken im Naturschutzgebiet begibt man sich in die rechtliche Grauzone. Gemäss dem Reglement über den Schutz des Südufers des Urnersees dürfen Pflanzen und Tiere nämlich nicht beeinträchtigt werden. «Ein explizites Verbot von Feuerwerken ist aber angedacht», sagt Kempf. Die Reparaturkosten für den Schaden an der Plattform dürften sich auf einige tausend Franken belaufen.

Für Beat Infanger, dem man die Freude an seiner Arbeit trotz allem sehr anmerkt, ist klar: «Es ist nicht so, dass die Leute unordentlicher geworden sind. Ich habe vor zehn Jahren schlimmere Zeiten erlebt. Aber mehr Besucher ziehen automatisch auch mehr Littering nach sich.»

Intensivere Kontrollen möglich

Kempf lässt durchblicken, dass täglich Aufsichtspersonal im Delta präsent sei. «Sie verteilen nicht sofort Bussen, sondern klären die Besucher über die Bestimmungen auf», sagt sie. Es sei vermehrt festgestellt worden, dass sich Besucher, insbesondere Stand-up-Paddler und Drohnenpiloten, nicht an die Schutzbestimmungen halten. «Das Befahren, Betreten und Überfliegen der Wasser- und Naturschutzzone ist verboten.» Sollte sich die Situation nicht verbessern, könnten die Kontrollen intensiviert werden. «Es ist ein schönes Gebiet und die Menschen sind sehr willkommen. Wir möchten aber an die Eigenverantwortung der Leute appellieren, die Natur zu respektieren.»

Die Kommission für das Reussdelta investiert jährlich gegen 300'000 Franken an den Unterhalt und die Infrastruktur im Reussdelta und stellt dies der Bevölkerung gratis zur Verfügung. «Besucher aus der ganzen Schweiz wissen das Reussdelta sehr zu schätzen, gerade jetzt, wo der Urlaub im Ausland häufig ausfällt. » Deshalb solle man dem Reussdelta Sorge tragen.

