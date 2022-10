Agnes Planzer soll Obergerichtspräsidentin werden

Richterwahlen in Uri Kampf um Obergerichtspräsidium: Agnes Planzer soll für die CVP/Mitte nachrücken Die CVP/Mitte hat für das Obergerichtspräsidium ein Assessment durchgeführt, das Agnes Planzer für sich entschied. Thomas Dillier zieht deshalb einen Rückzug aus der Urner Justiz in Betracht. Florian Arnold Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.23 Uhr

Für gewöhnlich sorgen die Richterwahlen in Uri für wenig Aufsehen. Die Parteien sind in der Regel froh, wenn sie genügend Kandidierende für die Sitze finden. Wenn es jedoch um den Chefposten, das Obergerichtspräsidium geht, sieht es etwas anders aus. Innerhalb der CVP/Mitte Uri haben gleich zwei Personen ihr Interesse bekundet, den abtretenden Obergerichtspräsidenten Rolf Dittli zu beerben. Es sind dies Agnes Planzer Stüssi und Thomas Dillier, Planzer aktuell Landgerichtspräsidentin und Dillier Vizepräsident des Obergerichts.

«Für die CVP/Mitte ist es wichtig, zuerst die Frage um das Obergerichtspräsidium zu klären, weil dies die gesamte Ausgangslage für die Richterwahlen beeinflusst», sagt Flavio Gisler, Präsident der CVP/Mitte. Die Kantonalpartei wird deshalb am 17. Oktober entscheiden, welche Person sie ins Rennen schicken wird – respektive wer auf dem offiziellen Wahlzettel fürs Obergerichtspräsidium stehen wird. Der CVP-Vorstand habe deshalb einen Wahlausschuss aus den eigenen Reihen eingesetzt mit dem Auftrag, eine Wahlempfehlung abzugeben. «Die beiden Kandidierenden sind einer Art Assessment unterzogen worden», erklärt Gisler.

Planzer gewinnt Assessment

Das Gremium setzte sich zusammen aus Vorstandsmitglied und Juristin Céline Huber, dem Bundesrichter Marcel Maillard, der Ständerätin und ehemaligen Justizdirektorin Heidi Z’graggen sowie Alois Zurfluh als Vertreter der CVP-Fraktion des Landrats. «Sie haben die Komponenten überprüft, die für ein solches Amt wichtig sind», so Flavio Gisler. Mit einem Punktesystem wurden die beiden Kandidierenden bewertet. Dabei machte Agnes Planzer das Rennen.

Agnes Planzer Stüssi. Archiv UZ

«Das Obergericht zählte schon immer zu meiner Karriereplanung», sagt Agnes Planzer Stüssi auf Anfrage.

«Für mich stellt es nach 20 Jahren im Vollamt als Landgerichtspräsidentin einen Perspektivenwechsel und eine neue Herausforderung dar.»

Während die Erstinstanz vor allem den Sachverhalt ermittle und aufgrund dessen richte, überprüfe das Obergericht das Vorgehen und die Anwendung des Rechts. Für Agnes Planzer würde vor allem das Verwaltungsrecht als neues Gebiet hinzukommen. Dass es vor allem Fälle geben würde, über die sie schon im Landgericht befunden hatte, glaubt sie nicht. «Das muss man bei der konstituierenden Sitzung genau anschauen.»

Personalkonstellationen vergleichen

Thomas Dillier freut sich, dass ihm der Wahlausschuss das Amt «ebenfalls vorbehaltlos zugetraut» habe. Aus seiner Sicht sollten jetzt die Personalkonstellationen an beiden Instanzen für die nächsten Amtszeiten als Varianten verglichen werden. «Als wichtig erachte ich es, dass man zuerst an beiden Instanzen die bestmögliche personelle Zusammensetzung für mehrere Amtszeiten gedanklich durchspielt und anschliessend die Personalfrage nochmals ganzheitlich und unvoreingenommen überprüft.»

Thomas Dillier. Bild: Dominik Wunderli

Sollte sich dabei die beste Lösung mit Thomas Dillier als Obergerichtspräsident ergeben, wäre er dazu weiterhin gerne bereit. Er wolle jetzt abwarten, ob am Parteitag diese Aspekte schon abschliessend berücksichtigt werden können.

Thomas Dillier stellt aber auch klar: Sollte sich ein Obergerichtspräsidium in der Person von Agnes Planzer als beste Lösung herauskristallisieren, so würde er auf eine weitere Tätigkeit in der Urner Justiz verzichten und sich wieder stärker seiner Beratungsfirma widmen, die sich unter anderem mit der Digitalisierung der Gerichte beschäftigt.

«Ich bin seit 12 Jahren im Amt und habe mich darauf eingestellt, eine neue Herausforderung als Obergerichtspräsident anzunehmen. Weiter im bisherigen Amt zu bleiben, ist für mich im Moment keine Option.»

Parteien an einvernehmlicher Lösung interessiert

Bei einer Nomination von Agnes Planzer entstünden somit bei beiden Gerichtsinstanzen Lücken. Wie Flavio Gisler verrät, gibt es innerhalb der CVP Interessenten für die Posten. Nicht ausgeschlossen sei, dass auch andere Parteien Anspruch auf die «Profi-Sitze» geltend machen. Das Ziel sei eine gemeinsame Liste aller Parteien. Es liegt deshalb auch auf der Hand, dass eine Wahl ins Gericht, ohne von einer Partei aufgestellt zu werden, praktisch ein Ding der Unmöglichkeit ist. Die CVP/Mitte erwartet deshalb auch keine Überraschungen und hoffe auf ruhige Richterwahlen, so Flavio Gisler.

