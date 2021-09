Urner Klausenpass wird bald wieder autofrei

«Ride The Alps» Klausenpass ist bald wieder einen ganzen Tag autofrei Zwischen Unterschächen und Linthal werden am 25. September nur Velofahrer auf dem Klausenpass fahren dürfen. 01.09.2021, 16.10 Uhr

Das «Ride the Alps» hat schon 2018 auf dem Klausenpass stattgefunden. Bild: PD

Am 25. September heisst es nach einem Jahr Coronapause wiederum freie Fahrt für Velofahrer am Klausenpass. An diesem Tag wird die Strecke zwischen Unterschächen und Linthal von 9 bis 16 Uhr gesperrt, sodass nur noch Velos zugelassen sind. Das geht aus einer Mitteilung von «Ride the Alps» und Ochsner Sport hervor. Auf den zahlreichen Kehren, welche die Velobegeisterten zu überwinden haben, überrollen sie nicht nur die Kantonsgrenze zwischen Glarus und Uri, sondern passieren mit dem Urnerboden auch die grösste Schweizer Alp. Auf ihrem Aufstieg zur auf 1948 Meter über Meer gelegenen Passhöhe entschädigt der Ausblick auf das grossartige Bergpanorama mit Clariden (3267 Meter über Meer) sowie Gemsfairenstock (2972 Meter über Meer) für die körperliche Anstrengung.

Diese Strecke wird für Autos gesperrt sein. Bild: PD

Die Velo-Event-Serie «Ride the Alps» wurde 2018 von Schweiz Tourismus ins Leben und im Jahr 2020 von Ochsner Sport als Presenting Partner übernommen. Das Ziel ist es, die Schweiz im In- und Ausland als Topvelodestination zu positionieren. Dadurch soll nicht zuletzt auch touristische Wertschöpfung in den Alpen und Voralpen generiert werden. Nach einem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2019 mit Anlässen unter anderem am Susten, Flüelen und am Klausen wird die Serie in dieser Saison mit acht Veranstaltungen weitergeführt. Der Klausenpass wird als Saisonhighlight als Letzter nur für den Veloverkehr freigegeben.

Der «Ride the Alps Klausen» hat sich in den vergangenen Jahren an grosser Beliebtheit erfreut. Die Organisatoren rechnen deshalb auch dieses Jahr mit einer Teilnehmeranzahl von über 1000. Das bedeutet, dass am Event nur teilnehmen darf, wer ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen kann. Die aktuell geltenden Teilnahmebedingungen werden laufend auf www.ridethealps.ch/klausen publiziert. Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung auf www.ridethealps.ch/klausen jedoch erforderlich. (jb)