Ringen Uri: Christoph Waser ist der neue Schweizer Meister

Ringen Christoph Waser ist der neue Schweizer Meister Der Kanton Uri ist mit 18 Ringerinnen und Ringern in Altdorf angetreten. Am Ende des Wettkampfs bleiben 10 Medaillen zu Hause. 13.04.2022, 17.59 Uhr

Die Schattdorfer Ringer holen an der Heimschweizermeisterschaft einen Schweizer-Meister-Titel durch Christoph Waser, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen. Bild: PD/Jeannette Herger

Die Ringerriege Schattdorf hat am vergangenen Samstag die Freistil-Schweizer-Meisterschaften organisiert. Dabei ringten die Kategorien Jugend A (Jahrgänge 2008–2010) sowie die Junioren (Jahrgänge 2002–2002) in der Altdorfer Feldliturnhalle. Gemäss einer Mitteilung haben dabei 144 Ringerinnen und Ringen um den Schweizer-Meister-titel gekämpft.

In der Kategorie A sind acht Schattdorfer angetreten. Im Gewicht bis 34 Kilogramm qualifizierte sich Levin Tresch mit zwei technischen Überlegenheiten (10 Punkte Differenz) und einer 8:12 Punkteniederlage um den dritten Platz im kleinen Final. Dort liess er seinem Gegner keine Chance, wodurch er eine Bronzemedaille nach Hause holen konnte.

Nik Wiederkehr startete im Gewicht bis 38 Kilogramm. Mit einer Schulter- und einer technischen Niederlage erreichte er den 13. Rang.

Nikolay Gamma verpasst knapp das Podest

Bei den Kämpfern bis 42 Kilogramm starteten vier Schattdorfer. Mit drei Schultersiegen und einer Punkteniederlage (2:4) qualifizierte sich Nikolay Gamma für den Kampf um Platz drei im kleinen Final. Bei diesem musste er eine 0:7 Punkteniederlage hinnehmen und platzierte sich somit auf dem vierten Rang. Nando Baumann klassierte sich mit zwei Schultersiegen, einer technischen- und einer 2:10 Punkteniederlage auf dem achten Rang. Janik Imholz wurde mit zwei technischen Überlegenheiten, einer Schulter- und einer technischen Niederlage am Schluss neunter und Janis Baumann klassierte sich mit einem 7:6 Punktesieg, einer Schulter- und einer technischen Niederlage auf dem 14. Rang.

Delia Gisler startete im Gewicht bis 53 Kilogramm. Mit drei Schultersiegen qualifizierte sie sich souverän für den Final. Dabei unterlag sie ihrer Gegnerin (1:8 Punkteniederlage) und erkämpfte sich so eine Silbermedaille. Manuel Herger hatte es im Gewicht über 60 Kilogramm mit nur einem Gegner zu tun. Dabei fand er kein Siegrezept und verlor den Kampf mit einer Schulterniederlage.

Aaron Zberg unterliegt seinem Gegner knapp

In der Kategorie Jugend waren zehn Schattdorfer am Start. Mit einem Schultersieg, einer technischen Überlegenheit und einem 11:2-Punktesieg qualifizierte sich Aaron Zberg im Gewicht bis 60 Kilogramm für den Final. Dort musste er sich mit einer knappen 1:3 Punkteniederlage geschlagen geben und wurde Vize-Schweizer-Meister. Im gleichen Gewicht kämpfte auch Lion Husmann. Mit drei Punktesiegen, einer 1:6-Punkteniederlage und einer Schulterniederlage wurde er am Schluss fünfter.

Auch im Gewicht bis 70 Kilogramm waren zwei Schattdorfer vertreten. Mit zwei technischen Überlegenheiten qualifizierte sich Michael Epp für den Final, an welchem er mit einer technischen Niederlage den Kampf verlor. Lars Epp konnte mit einem Schultersieg, einem 15:6 Punktesieg und einer technischen Niederlage um die Bronzemedaille kämpfen. Er verlor den Kampf mit einer 5:11-Punkteniederlage.

Peter Zberg schaffte in der Klasse bis 75 Kilogramm die Finalqualifikation mit einem Schultersieg und einer technischen Überlegenheit. Im Final wurde er dann von seinem Gegner gestoppt. Er verlor mit einer technischen Niederlage und holte somit Silber.

Im Gewicht bis 80 Kilogramm wurde nordisch gerungen, das heisst jeder gegen jeden. Mit einem Schultersieg, drei technischen Überlegenheiten und einer technischen Niederlage gewann Sven Epp die Silbermedaille. Im Gewicht bis 86 Kilogramm waren drei Ringer am Start. Kilian Zberg wurde mit zwei technischen Niederlagen am Schluss dritter.

Gleich drei Ringer von Schattdorf kämpften im höchsten Gewicht (über 86 Kilogramm). Auch in diesem Gewicht wurde nordisch gerungen. Christoph Waser wurde überlegen Schweizer Meister mit zwei Schultersiegen und zwei technischen Überlegenheiten. Die Bronzemedaille holte sich Lars Herger mit einem Schultersieg, einer technischen Überlegenheit, einer Schulter- und einer 9:12-Punkteniederlage. Vierter wurde Flavio Herger mit einem Schultersieg, zwei Schulterniederlagen und einer 0:7-Punkteniederlage. Die 18 Urner Ringerinnen und Ringer holten sich eine Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen. (zgc)