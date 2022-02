Ringen Dreimal Gold für die Schattdorfer Am 25. Int. Sense-Turnier in Schmitten FR holte die Ringerriege Schattdorf insgesamt sieben Medaillen ab. Martin Uebelhart 27.02.2022, 16.09 Uhr

Die Delegation der Ringerriege Schattdorf am Sense-Turnier in Schmitten. Bild: PD

Mit der Rekordteilnehmerzahl von 294 Ringerinnen und Ringern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich fand in Schmitten FR das 25. Int. Sense-Turnier statt. Auch die Ringerriege Schattdorf reiste mit 19 motivierten Ringerinnen und Ringern in den Kanton Freiburg. Je drei Gold- und drei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille holten sie in den Kanton Uri.

In der Kategorie Piccolo (Jahrgang 2014–2016) war nur Maleah Tresch am Start. Sie erkämpfte sich in der Gewichtsklasse 1 die Silbermedaille mit drei Schultersiegen und einer Schulterniederlage.

Fünf Schattdorfer starteten in der Kategorie Jugend B (Jahrgang 2011–2013). Mit zwei Schultersiegen und einer 7:10-Punkte-Niederlage konnte sich Javis Tresch in der Gewichtsklasse 1 die Silbermedaille abholen. Auf dem undankbaren vierten Platz landete Julian Walker in der Gewichtsklasse 2. Er erkämpfte sich zwei Schultersiege und musste drei Schulterniederlagen hinnehmen. Ebenfalls Vierter wurde Marius Gamma in der Gewichtsklasse 3 mit zwei Schultersiegen, einem 5:4-Punkte-Sieg, einer Schulterniederlage und einer 5:8-Punkte-Niederlage. Jan Amrhein belegte den achten Schlussrang in der Gewichtsklasse 4 mit einer technischen Niederlage, zwei Schultersiegen und einer Schulterniederlage. In der Gewichtsklasse 8 verpasste Nik Wiederkehr das Podest knapp. Mit einem Schultersieg, einer technischen Überlegenheit und drei Schulterniederlagen wurde er am Schluss Vierter.

Gold für Nickolay Gamma

In der Kategorie Jugend A (Jahrgang 2008–2010) kämpften acht Schattdorfer um die begehrten Medaillen. Mit zwei Schultersiegen und mit je einer technischen Überlegenheit und Niederlage qualifizierte sich Levin Tresch im Gewicht bis 38 Kilogramm für den Kampf um Platz drei. Leider zog er im Kampf um die Bronzemedaille den Kürzeren mit einer technischen Niederlage und wurde am Schluss Vierter. Im Gewicht bis 42 kg waren gleich vier Schattdorfer am Start. Nickolay Gamma zog mit einem Punktesieg und zwei Schultersiegen überlegen in den Final ein. Auch dort liess er seinem Gegner kaum eine Chance und holte sich verdient die Goldmedaille. Den sechsten Schlussrang belegte Janis Baumann mit zwei Schultersiegen und drei technischen Niederlagen. Sein Bruder Nando wurde Zehnter mit einem Schultersieg, einer 2:9-Punkte-Niederlage und einer Schulterniederlage. Den Wettkampf auf dem 17. Platz beendete Janik Imholz mit zwei Schulterniederlagen. Luca Arnold wurde im Gewicht bis 47 Kilogramm am Schluss 26. Mit einer technischen Niederlage und einer Schulterniederlage. Mit drei Schultersiegen und einer 4:8-Punkte-Niederlage qualifizierte sich Delia Gisler für den Kampf um Platz drei und vier. Mit einem weiteren Schultersieg holte sie sich verdient die Bronzemedaille im Gewicht bis 53 Kilogramm. Im Gewicht bis 84 Kilogramm verpasste Manuel Herger die Medaillen knapp. Er wurde Vierter mit einem Schultersieg, einem Punktesieg, zwei Schulterniederlagen und einer 2:5-Punkte-Niederlage.

Gold auch für Anja Epp und Aaron Zberg

Fünf Schattdorfer kämpften in der Kategorie Kadetten (Jahrgang 2005–2007). Im Gewicht bis 53 Kilogramm waren zwei Schattdorfer am Start. Mit drei Schultersiegen und einer technischen Überlegenheit holte sich Anja Epp souverän die Goldmedaille. Die Silbermedaille holte sich Lukas Tresch mit drei Schultersiegen und einer Schulterniederlage. Eine Klasse für sich war Aaron Zberg im Gewicht bis 60 Kilogramm. Mit einem Schultersieg, zwei technischen Überlegenheiten und einem 4:0-Punkte-Sieg konnte er sich als Sieger feiern lassen. Im gleichen Gewicht war auch Pius Gamma. Er wurde elfter mit einem Schultersieg und zwei technischen Niederlagen. Lars Epp kämpfte im Gewicht bis 74 Kilogramm. Mit einer technischen Überlegenheit, einem 10:6-Punkte-Sieg, einer technischen Niederlage, einer Schulterniederlage und am Schluss noch einem Schultersieg beendete er das Turnier auf dem fünften Schlussrang.