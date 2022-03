Die Ringerriege Schattdorf siegt gegen die Ringerriege Brunnen

Ringen Ein Sieg und eine Niederlage für die Schattdorfer Die Ringerriege Schattdorf hat an der Jugendmannschafts-Meisterschaft gegen die Ringerriege Brunnen gewonnen. Der Ringerstaffel Freiamt war sie aber unterlegen. 10.03.2022, 14.23 Uhr

An der diesjährigen ORV-Jugendmannschaft-Meisterschaft ist die Ringerriege Schattdorf auf die Ringerstaffel Freiamt und die Ringerriege Brunnen getroffen. Gastgeber des Kräftemessens in der 1. Stärkeklasse, das am letzten Samstag, 5. März, stattgefunden hat, war die Ringerriege Brunnen. Gerungen wurde in diesem Jahr im freien Stil, heisst es in einer Mitteilung.

Die Ringerriege Schattdorf startet mit einem Sieg und einer Niederlage in die diesjährige ORV-Jugendmannschaft-Meisterschaft. Bild: PD/Jeannette Herger

Zum Auftakt ist die Ringerriege Schattdorf gegen die Ringerstaffel Freiamt angetreten. Javis Tresch (bis 26 Kilogramm) startete mit einem Schultersieg. Dafür erhielt er vier Mannschaftspunkte für die Schattdorfer. Mit einer technischen Niederlage (4:21) verlor Marius Gamma (bis 28 Kilogramm). Das gab ein Punkt für Schattdorf und vier für Freiamt. Einen Schultersieg realisierte Lyo Gisler (bis 30 Kilogramm), was weitere vier Punkte für Schattdorf ergab. In den Gewichten bis 32 und bis 35 Kilogramm konnten die Schattdorfer keine Ringer stellen. Deshalb «erbten» die Freiämter acht Zähler. Mit einem Schultersieg sicherte Levin Tresch (bis 38 Kilogramm) den Schattdorfern vier Punkte. Nikolay Gamma (bis 42 Kilogramm) verlor mit einer technischen Niederlage (0:12).

Technische Niederlagen

Nach der Hälfte der Kämpfe führte die Ringerstaffel Freiamt knapp mit 16:13 Punkten. Luca Arnold (bis 46 Kilogramm) verlor mit einer technischen Niederlage (0:12). Vier Punkte gingen an Freiamt. Mit einem 5:1-Punktesieg erkämpfte sich Anja Epp (bis 50 Kilogramm) drei weitere Mannschaftspunkte für Schattdorf, einer ging an Freiamt. Delia Gisler (bis 54 Kilogramm) und Pius Gamma (bis 58 Kilogramm) konnten eine technische Niederlage nicht verhindern.

Die Freiämter führten somit mit 29:16 Punkten. Lion Husmann (bis 63 Kg) bezwang seinen Gegner mit einem 4:3-Punktesieg, was drei Punkte für Schattdorf und einen für Freiamt brachte. Eine 3:8-Punkteniederlage gab es für Lars Epp (bis 69 Kilogramm) und somit drei Punkte für Freiamt und einen für Schattdorf. Peter Zberg (bis 76 Kilogramm) mit einem Schultersieg und Lars Herger (bis 100 Kilogramm) mit einem 4:3-Punktesieg sicherten den Schattdorfern weitere sieben Mannschaftspunkte. Den ersten Kampf gewann die Ringerstaffel Freiamt knapp mit 34:27 Punkten.

Die Schattdorfer holen sich im zweiten Kampf den Sieg

Im zweiten Kampf traf die Ringerriege Schattdorf im Innerschweizer Derby auf die Ringerriege Brunnen. Julian Walker (bis 26 Kilogramm) konnte eine Schulterniederlage nicht verhindern. Vier Punkte gingen an Brunnen. Marius Gamma (bis 28 Kilogramm) mit einem Schultersieg und Lyo Gisler (bis 30 Kilogramm) mit einem Forfait-Sieg sicherten den Schattdorfern acht Mannschaftspunkte. Da die Schattdorfer in den Gewichten bis 32 und bis 35 Kilogramm keine Ringer stellen konnten, gingen auch hier acht Zähler an Brunnen. Levin Tresch (bis 38 Kilogramm) mit einem Schultersieg und Janis Baumann (bis 42 Kilogramm) mit einem 8:2-Punktesieg erkämpften sich sieben Mannschaftspunkte, einer ging an Brunnen.

Nach sieben Kämpfen führten die Schattdorfer knapp mit 15:13 Punkten. Mit drei Schultersiegen durch Luca Arnold (bis 46 Kilogramm), Lukas Tresch (bis 50 Kilogramm) und Delia Gisler (bis 54 Kilogramm) zogen die Schattdorfer mit 27:13 Punkten davon. Eine technische Niederlage gab es für Pius Gamma (bis 58 Kilogramm) und somit vier Punkte für Brunnen. Lion Husmann (bis 63 Kilogramm) kam kampflos zu vier Mannschaftspunkten. Manuel Herger (bis 69 Kilogramm) verlor mit einer technischen Niederlage (1:17). Das gab vier Punkte für Brunnen und einen für Schattdorf. Durch einen Forfaitsieg und eine technische Überlegenheit sicherten Peter Zberg (bis 76 Kilogramm) und Lars Herger (bis 100 Kilogramm) den Schattdorfern weitere acht Mannschaftspunkte. Die Ringerriege Schattdorf gewann den zweiten Kampf klar mit 40:21 Punkten.

Für die Schattdorfer geht es in zwei Wochen weiter mit der Jugendmannschafts-Meisterschaft. In Diepoldsau SG treffen sie auf den RC Oberriet-Grabs und die RR TV Weinfelden. (cn)