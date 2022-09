Ein Sieg und ein Remis für Schattdorfer Ringer

Die Saison 2022 wurde mit dem Kampf zwischen Lion Husmann und Simon Kehl eröffnet. Husmann hatte das Kampfgeschehen stets unter voller Kontrolle und liess den St.Galler nicht punkten, sondern holte sich einen souveränen 16:0-Sieg durch technische Überlegenheit. Der Teamroutinier Michael Jauch spielte seine Erfahrung aus und holte einen 6:0-Punktesieg ins Trockene. Im punktereichen Kampf zwischen Sven Gamma und Janis Steiger behielt ebenfalls der Urner klar die Oberhand und sicherte sich einen 18:3-Sieg durch technische Überlegenheit. Elias Kempf bekam es mit Andrii Vyshar zu tun. Kempf musste den Kürzeren ziehen und seinem Kontrahenten zum 0:16-Sieg durch technische Überlegenheit gratulieren. Im letzten Kampf vor der Pause beendete Thomas Epp den Fight frühzeitig mit einem deutlichen 17:2-Sieg durch technische Überlegenheit gegen Roman Kehl. Somit stand es zur Kampfmitte 15:6-Punkte zu Gunsten der Urner.

Positiv gestimmt ging es auch in die nächsten fünf Duelle. Nicolas Christen trat gegen Ilir Fetahu an und holte sich einen 10:2-Punktesieg. In seinem NLA-Début musste Lars Epp gegen den erfahrenen Teamleader Andreas Vetsch antreten und bezahlte Lehrgeld (0:15 durch technische Unterlegenheit). Hauchdünn sicherte sich hingegen Sven Epp den Sieg gegen Nicolas Steiger. Mit einem Zähler Vorsprung bezwang Epp den Ostschweizer mit 4:3-Punkten. Somit führten die Urner zwei Kämpfe vor Schluss noch mit 20:12-Punkten und ein einziger Punkt hätte zum Kampfsieg gereicht, die beiden letzten Duelle endeten jedoch nicht nach dem Urner Gusto. Yannick Epp musste Milan Krizsan nach einem 0:5-Punkterückstand zum Schultersieg gratulieren und auch Benjamin Gander gelang es gegen Maurus Zogg nicht zu etwas Zählbarem zu kommen. Somit endete der Kampfabend mit einer 0:15-Niederlage durch technische Überlegenheit. Somit trennten sich das Urner Fanionteam und die Ostschweizer mit je 20 Punkten mit einem Unentschieden.

In diesem Kampf gegen den Aufsteiger haben sich die Urner bestimmt mehr erhofft. Aber mit vier Niederlagen mit der maximalen Mannschaftswertung von 0:4-Punkten gaben die Schattdorfer gleich 16 Punkte an die Ostschweizer ab. Immerhin konnten sie noch einen Punkt ins Trockene bringen und treten nun am Samstag, 10. September 2022, zu Hause in der heimischen Grundmatte in Schattdorf um 20 Uhr gegen Willisau an.