Ringen Schattdorfer Nachwuchsringer fahren zwei Siege ein An der Jugendmannschaftsmeisterschaft traf die Ringerriege Schattdorf auf den Ringclub Oberried-Grabs und die Ringerriege TV Weinfelden. 22.03.2022, 15.34 Uhr

Die Nachwuchsathleten der Ringerriege Schattdorf holen zwei wichtige Siege an der ORV-Jugendmannschaftsmeisterschaft. Bild: PD

Für den zweiten Einsatz in der diesjährigen ORV-Jugendmannschaftsmeisterschaft reisten die Nachwuchsringer der Ringerriege Schattdorf am Samstag, 19. März, nach Diepoldsau (SG). Im ersten Kampf wartete der Ringclub Oberrieb-Grabs. Die Schattdorfer starteten gleich mit einem Feuerwerk. Mit vier Schultersiegen durch Javis Tresch (bis 26 Kilogramm), Ly Gisler (bis 28 kg), Marius Gamma (bis 30 kg) und Andrin Imholz (bis 32 kg) gingen sie mit 16:0 Mannschaftspunkten in Führung. Im Gewicht bis 35 Kilogramm konnten die Urner keinen Ringer stellen. Das ergab vier Punkte für Oberriet-Grabs. Einen weiteren Schultersieg realisierte Levin Tresch (bis 38 kg). Je eine Schulterniederlage hinnehmen mussten Nikolay Gamma (bis 42 kg) und Luca Arnold (bis 46 kg).

Nach acht Kämpfen führten die Schattdorfer mit 20:12 Punkten. Anja Epp (bis 50 kg) verlor nach Punkten. Das gab einen Punkt für Schattdorf und drei Punkte für Oberriet. Drei Mannschaftspunkte sicherte sich Delia Gisler (bis 54 kg) mit einem Punktesieg. Pius Gamma (bis 58 kg) verlor mit einer technischen Niederlage. Lion Husmann (bis 63 kg) gewann vier Mannschaftspunkte mit einer technischen Überlegenheit. Eine Punktniederlage musste Lars Epp (bis 69 kg) hinnehmen. Die letzten zwei Kämpfte gewannen Peter Zberg (bis 76 kg) und Lars Herger (bis 100 kg) mit Schultersiegen. Die Ringerriege Schattdorf gewann den ersten Kampf ungefährdet mit 37:22 Punkten.

Nach acht Kämpfen stand es unentschieden

Im zweiten Kampf kam es zum Duell gegen die Ringerriege TV Weinfelden. Auch in diesen Kampf starteten die Urner sehr gut. Mit einer technischen Überlegenheit durch Javis Tresch (bis 26 Kilogramm), einem Schultersieg durch Lyo Gisler (bis 28 kg) und einer weiteren technischen Überlegenheit durch Marius Gamma (bis 30 kg) gingen die Schattdorfer mit 12:1 Punkten in Führung. Eine Punktniederlage musste Andrin Imholz (bis 32 kg) hinnehmen. Das gab drei Punkte für Weinfelden. Im Gewicht bis 35 Kilogramm konnten die Schattdofer auch in diesem Kampf kein Ringer stellen. Levin Tresch (bis 38 kg) gewann seinen Kampf mit einem Schultersieg. Je eine Schulterniederlage hinnehmen mussten Janis Baumann (bis 42 kg) und Luca Arnold (bis 46 kg). Nach acht Kämpfen konnte es spannender nicht sein. Es stand unentschieden 16:16. Lukas Tresch (bis 50 kg) sicherte den Urnern vier Mannschaftspunkte mit einem Schultersieg. Delia Gisler (bis 54 kg) verlor ihren Kampf nach Punkten. Auch Pius Gamma (bis 58 kg) musste eine Punktniederlage hinnehmen.

Je eine technische Überlegenheit erzielten Lion Husmann (bis 63 kg) und Lars Epp (bis 69 kg). Peter Zberg (bis 76 kg) kam kampflos zu vier Mannschaftspunkten. Der letzte Kampf verlor Lars Herger (bis 100 kg) knapp nach Punkten (4:5). Dieser spannende und ausgeglichene Kampf konnten die Schattdorfer am Schluss mit 34:26 Punkten für sich entscheiden. Die nächsten Kämpfe in der Jugendmannschaftsmeisterschaft für die Ringerriege Schattdorf finden bereits am Samstag, 26. März, in Oberriet SG statt. Dort treffen die Urner auf den Ringclub Oberriet-Grabs, die Ringerstaffel Kriessern und die Ringerriege TV Weinfelden. (pd/RIN)