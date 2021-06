Ringen Urner Nationalturner zeigen sich auch im Ringen stark Eine kleine Gruppe Urner Nationalturner machte sich ins Luzernische Seetal auf, um sich mit den Ringern zu messen. Jann Zurfluh holte sich den Kategoriensieg. 22.06.2021, 15.43 Uhr

Die Nationalturner des Turnvereins Bürglen mit dem Kategoriensieger Jann Zurfluh Jann (vordere Reihe in der Mitte). Bild: PD

(pd/RIN) Was die 281 Knaben und Mädchen beim 19. Jugendsägemehlringertag in Ballwil zeigten, war grosse Klasse. Technisch bereits auf einem sehr guten Niveau, brillierten sie aber auch mit feinem taktischem Gespür. Viele Zweikämpfe waren entsprechend hart umkämpft. Auch eine kleinere Truppe Urner Nationalturner machte sich ins Luzernische Seetal auf, um sich mit den Ringerspezialisten zu messen – erfolgreich, wie sich herausstellen sollte.

Die Gebrüder Huwyler aus Attinghausen machten sich in ihren jeweiligen Kategorien daran, den Weg an die Ranglistenspitze zu ebnen. Das gelang Liam Huwyler, Kategorie Jugend (bis 30 Kilogramm), sehr gut. Mit grossem Kampfgeist und technischem Können errang er sich den 8. Platz. Die Kategorie Jugend, 31 bis 36 Kilogramm, wurde durch die Ringerspezialisten dominiert, jedoch konnte sich Noe Huwyler mit nur zwei Niederlagen die Auszeichnung erkämpfen. Nicht nach Wunsch lief es Gnos Linus, wobei er seine beiden letzten Kämpfe für sich entscheiden konnte, was ihm sicher Motivation für die weiteren Trainings und Wettkämpfe geben wird.

Nach Startniederlage folgt die Aufholjagd

Was die Nationalturner des TV Bürglen in der Kategorie Jugend, 37 bis 41 Kilogramm, zeigten, war grandios. Nach einer unglücklichen Startniederlage startete Severin Epp eine Aufholjagd sondergleichen. Mit ein wenig Wettkampfglück wäre sogar noch das Podest in Reichweite gelegen, aber mit Rang 4 durfte Epp sehr zufrieden sein und konnte einen weiteren Zweig sein Eigen nennen. Den Höhepunkt aus Urner Sicht zeigte Jann Zurfluh. Mit seiner Kampfübersicht und Willensleistung in jedem Gang überzeugte Zurfluh so manchen Ringerexperten. Mit fünf Siegen und nur einer Niederlage hatte Zurfluh seinen Wettkampf abgeschlossen und wartete nun auf den Schlussgang in seiner Kategorie, den er knapp verpasste. Jedoch mit seinem Plattwurf im letzten Gang hat sich der junge Nationalturner alle Optionen zum Erben offengelassen und so kam es dann auch; die beiden Finalteilnehmer mussten den Schlussgang unentschieden beenden und somit durfte sich Jann Zurfluh als Sieger feiern lassen.

Roner Roman erwischte in der Kategorie Jugend, 49 bis 59 Kilogramm, einen denkbar ungünstigen Start in den Wettkampf. Nach den zwei Startniederlagen war aber auch Roner voll da und konnte mit einer kämpferischen Leistung seine vier weiteren Kämpfe für sich entscheiden, was mit Rang 5 und der Auszeichnung belohnt wurde. Nicht auf Touren kam für einmal Tim Schnellman, er musste die zum Teil körperliche Überlegenheit seiner Gegner anerkennen. Trotzdem war es wieder eine gute Erfahrung, sich gegen die Ringerspezialisten zu messen und eigene Schwachstellen zu erkennen, die man im Training anschauen kann.